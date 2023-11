Στο Ντουμπάι το πρώτο καφέ του ομίλου Zara, τελείως minimal σε γήινους τόνους

Στο πιο πολυσύχναστο mall του Ντουμπάι άνοιξε το πρώτο Zara Café παγκοσμίως.

Το opening έγινε στις 16 Νοεμβρίου και η καφετέρια εντάσσεται σε ένα τεράστιο πολυχώρο- megastore με όλη την γκάμα των ρούχων, των καλλυντικών, των εσωρούχων και των ειδών σπιτιού, με πιο concept αρχιτεκτονική διαμόρφωση. Συγκεκριμένα, μιλάμε για το Mall of Emirates και το ισόγειο ονόματι Central Atrium, δίπλα ακριβώς στο φούrνο- εστιατόριο Paul και στο κατάστημα pop up Svarovski x Skims. To κοινό απολαμβάνει καφέδες, τσάι, αλμυρά σνακ και χαριτωμένα γλυκάκια με το σήμα Zara. To περιβάλλον είναι λιτό και clean σε γήινους τόνους, με ξύλινες βιβλιοθήκες, αρκετό μάρμαρο, καθρέφτες και ασιατικές γραμμές επίπλων.

Στη γενικότερη ανακαίνιση επικρατούν πάντως το νεωτεριστικό design και τα sections αγορών, αλλά και οι τεράστιες οθόνες με τις κινούμενες εικόνες. Υπάρχει και ειδικό σημείο για εκδηλώσεις καθώς και υπηρεσία κράτησης δοκιμαστηρίου. Eπίσης δίωρη υπηρεσία παραλαβής για ηλεκτρονικές παραγγελίες, καθώς και δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο για είδη σε απόθεμα. Digital και βιωσιμότητα τα μηνύματα της νέας εποχής των καταστημάτων Zara. Με αφετηρία στην εξωτική Μέση Ανατολή και όχι στην Ευρώπη.