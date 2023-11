«2ο Consortium ONELAB HORIZON» με συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Το διήμερο 15-16 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Γάνδη του Βελγίου το 2ο Consortium των εταίρων, που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο «Orchestrating next-generation mobile modular laboratories for pandemic monitoring preparedness (ONELAB)» το οποίο θα καλύψει τις απαιτήσεις του θέματος «Fast deployed mobile laboratories to enhance situational awareness for pandemics and emerging infectious diseases» του προγράμματος “HORIZON EUROPE” στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.



Οι στόχοι του έργου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνουν:

• Νέες λύσεις που αφορούν κινητά εργαστήρια για την ταχεία και αξιόπιστη αναγνώριση μεταδοτικών ασθενειών, διαγνωστικά τεστ, παρακολούθηση και χαρτογράφηση της εξάπλωσης, και βελτιωμένη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

• Στρατηγικές για την ενορχήστρωση εργαστηριακών δυνατοτήτων στην ΕΕ και βελτιώσεις στη διαχείριση του εκπαιδευμένου προσωπικού.



Το ONELAB εστιάζει στον σχεδιασμό και στον συντονισμό λειτουργιών κινητών εργαστηρίων για την ανίχνευση και την αναγνώριση μολυσματικών παραγόντων, επιτρέποντας βελτιωμένη εκτίμηση της κατάστασης μέσω ολοκληρωμένης επικοινωνίας δεδομένων, που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων. Στόχος είναι η χρήση συστημάτων και διαδικασιών που δημιουργούν ολιστική εποπτεία μέσω του συντονισμού των λειτουργιών κινητών εργαστηρίων στο πλαίσιο μιας συνεργατικής εταιρικής σχέσης πανδημίας ΕΕ-Ιαπωνίας. To έργο ONELAB έχει ως σκοπό την ανάπτυξη μιας τυποποιημένης προσέγγισης δοκιμών, κλιμάκωσης-χρονοδιαγράμματος και εκπαίδευσης τελικού χρήστη, που θα επιτρέψει την καλύτερη απόκριση των φορέων σε επόμενες πανδημικές κρίσεις.



Στο έργο συμμετέχουν 22 εταίροι στους οποίους περιλαμβάνονται δημόσιοι οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα από την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο, Μ. Βρετανία, Ιαπωνία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία και Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία. Συντονιστής του έργου είναι το Amsterdam University Medical Center από την Ολλανδία.



Από πλευράς Ελλάδας, συμμετέχουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Telesto, και Panou ενώ από την ομάδα έργου της Π.Δ.Ε. στη συνάντηση συμμετείχε το στέλεχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μαρία Βουτσινά.



Η συνεισφορά της ΠΔΕ συνίσταται στην παροχή συμβουλών αναφορικά με την αποτίμηση και καταγραφή των αναγκών, την επαλήθευση της αξίας της δράσης για μελλοντικές πανδημίες, την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και Περιφέρειες, καθώς και τη συμβολή της, στις δράσεις προτυποποίησης.



Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας & Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης: «Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή της ΠΔΕ στο έργο ONELAB καθώς αποδεικνύει ότι επιδιώκουμε να συνδράμουμε ενεργά σε ερευνητικά και καινοτόμα προγράμματα που επιχειρούν να απαντήσουν σε προβλήματα της κοινωνίας όπως η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Η κρίση της COVID-19 απέδειξε πως η ικανότητα της αναγνώρισης νέων παθογόνων στο πεδίο είναι κρίσιμη για να εξασφαλίσει την αποτίμηση του κινδύνου, βέλτιστη διαχείριση και κατάλληλα αντίμετρα. Η αντιμετώπιση των συνεπειών των πανδημιών περιλαμβάνει την πρόληψη, ετοιμότητα, διαχείριση κατά και μετά την κρίση, περιλαμβανομένης της δικτύωσης, συνεργασίες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, τον συντονισμό και την βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων σε επίπεδο εξειδίκευσης, εκπαίδευσης και παροχής τεχνικής βοήθειας.»