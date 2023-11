Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας

Στο «Kingdom of the Planet of the Apes» ο πίθηκος γίνεται το κυρίαρχο είδος και ο άνθρωπος περιορίζεται και ζει στη σκιά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr