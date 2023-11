Αίγιο: Στους έξι λιμένες της Δυτικής Ελλάδος που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει ως δικαιούχος στο έργο με τίτλο ««Sustainable development of nautical tourism & enhancement of small ports of the Ιonian sea» και ακρωνύμιο «PORTOLANES» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Μέσω του προγράμματος αναδεικνύεται ο ναυτικός τουρισμός στην Ελλάδα, ο οποίος εμφανίζει υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης λόγω της εκτεταμένης ακτογραμμής της χώρας, των πολλών νησιών και της πλούσιας ναυτικής ιστορίας της.

Στο πλαίσιο του έργου «PORTOLANES» και σε συνέχεια χαρτογράφησης και αξιολόγησης του ναυτικού τουρισμού με έμφαση στα μικρά και μεσαία λιμάνια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επιλέχθηκαν έξι λιμάνια, κατάλληλα για την ανάδειξη και αξιοποίησή τους.

Οι τέσσερις διαφορετικοί τύποι λιμένων είναι οι «Μαρίνες», τα «Τουριστικά Καταφύγια», τα «Αγκυροβόλια» και οι «Ξενοδοχειακοί Λιμένες». Τα τέσσερα κριτήρια για την επιλογή τους, είναι το μέγεθος, η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη της περιοχής Δυτικής Ελλάδας, η διαθεσιμότητα εναλλακτικών τουριστικών προσφορών και τέλος η διαθεσιμότητα υπηρεσιών.

Με βάση τα παραπάνω, οι επιλεγμένοι λιμένες για συμπερίληψη από την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας είναι:

➢ Πάλαιρος – Βουνάκι: με θεματική διαδρομή «Επανασύνδεση με τη Φύση»

➢ Αίγιο: η θεματική διαδρομή έχει σχεδιαστεί για τις ομάδες επισκεπτών που επιθυμούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τους γαστρονομικούς θησαυρούς της περιοχής και ιδιαίτερα τα τοπικά της κρασιά.

➢ Κατάκολο: η θεματική διαδρομή, η οποία έχει ως αφετηρία τον λιμένα του Κατάκολου, σκοπό έχει να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της Δυτικής Ελλάδας εστιάζοντας σε κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.

➢ Κυλλήνη: η θεματική διαδρομή έχει σχεδιαστεί για να αναδείξει τους φυσικούς πόρους της Κυλλήνης και της γύρω περιοχής.

➢ Μεσολόγγι: η θεματική διαδρομή στοχεύει στο να αναδείξει την ελληνική ιστορία των τελευταίων 200 ετών, με έμφαση στην Επανάσταση ενάντια στην Οθωμανική κατοχή του 1821.

Το λιμάνι του Αιγίου είναι σε μια εξαιρετική τοποθεσία που προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες όπως διαμονή, θυρωρείο, κέντρο πληροφοριών (Ναυτικός και Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αιγίου). Ωστόσο, όσον αφορά τις υποδομές, το λιμάνι στερείται καναλιών επικοινωνίας VHF, βοήθειας αποβάθρας, αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, βοηθημάτων πλοήγησης, διαχείρισης απορριμμάτων και ασφάλειας.

*εφημερίδα Γνώμη