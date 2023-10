Welcome to UP 2023: Ξεκινούν σήμερα τα ανοιχτά λεωφορεία

Ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες δράσεις του πρώτου Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών και γι' αυτό φέτος επεκτάθηκε.

Ο λόγος για το Magic Bus Patras Tour, τις διαδρομές με Hop on Hop Off buses- λεωφορεία με ανοιχτή Οροφή, που στόχο έχουν να ανακαλύψουν οι φοιτητές τους θησαυρούς της πόλης.

Από σήμερα οι διαδρομές με τα ανοιχτά λεωφορεία ξεκινούν και μεταδίδουν στην πόλη το «κλίμα γιορτής» που επικρατεί στην Πανεπιστημιούπολη. Welcome to UP 2023, λοιπόν και από σήμερα η μεγάλη διοργάνωση του Πανεπιστημίου Πατρών …τρέχει και με λεωφορεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται live την διαδρομή μέσα από το https://welcometoup.upatras. gr/

To πρόγραμμα έχει ως εξής:



19 Οκτωβρίου / 20 Οκτωβρίου / 22 Οκτωβρίου

ΩΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Πέμπτη 19/10: 13.30-18.30

Παρασκευή 20/10: 10.00-18.30

Σάββατο 21/10: 10.00-18.30

Κυριακή 22/10: 10.00-18.30

Πανεπιστήμιο Πατρών (Αφετηρία Τερματισμός)

Έναρξη από την 1η στάση του Πανεπιστημίου Πατρών επί της Οδυσσέα Ελύτη.

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Κάστρο Ρίου (Υπάρχουσα Στάση Αστικού)

Μαρίνα - Ηρώων Πολυτεχνείου (Υπάρχουσα Στάση Αστικού - Απέναντι από Moxy Marina Hotel)

Μόλος Αγίου Νικολάου (Υπάρχουσα Στάση Αστικού - Σταθμός Προαστιακού Τρένου)

Ι.Ν.Αγίου Ανδρέα - Νότιο Πάρκο - Φάρος Πατρών (Υπάρχουσα Στάση Αστικού - Πάρκινγκ Καλεντζιώτη/Κολυμβητήριο Ν.Ο.Π.)

Καρναβαλικό Εργαστήρι - Πετρωτό

*Γίνεται στάση 10-15 λεπτών. Όποιος επιθυμεί μπορεί να κατέβει για μία σύντομη ξενάγηση στο Καρναβαλικό Εργαστήριο έως 15 λεπτών. Το λεωφορείο παραμένει και έπειτα αναχωρεί.

Πανεπιστημιούπολη – Κουκούλι Πατρών - Παμπελοποννησιακό Στάδιο (Υπάρχουσα Στάση Αστικού - Πάρκινγκ Παμπελοποννησιακού Σταδίου)

Ρωμαϊκό Ωδείο ( Ακριβώς έξω από το Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών επί της Παλαιών Πατρών Γερμανού & Χαραλάμπη)

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Μυκηναϊκό Πάρκο Βούντενης

*Γίνεται στάση 10-15 λεπτών. Όποιος επιθυμεί μπορεί να κατέβει για μία σύντομη ξενάγηση στο Μυκηναϊκό Πάρκο έως 15 λεπτών. Έπειτα το λεωφορείο αναχωρεί.

21 Οκτωβρίου (Τροποποιείται η διαδρομή καθώς η παραλιακή θα είναι κλειστή λόγω ημιμαραθωνίου

Πανεπιστήμιο Πατρών (Αφετηρία Τερματισμός)

Έναρξη από την 1η στάση του Πανεπιστημίου Πατρών επί της Οδυσσέα Ελύτη.

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Κάστρο Ρίου (Υπάρχουσα Στάση Αστικού)

Κωνσταντινουπόλεως 28 (Υπάρχουσα Στάση Αστικού - Περιοχή Αγίας Σοφίας)

Μαιζώνος 38-40 (Υπάρχουσα Στάση Αστικού - Πλατεία Βασ. Όλγας)

Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α' (Υπάρχουσα Στάση Αστικού - Γεροκωστοπούλου 22 - Κέντρο Πόλης)

Καρναβαλικό Εργαστήρι - Πετρωτό

*Γίνεται στάση 10-15 λεπτών. Όποιος επιθυμεί μπορεί να κατέβει για μία σύντομη ξενάγηση στο Καρναβαλικό Εργαστήρι έως 15 λεπτών. Έπειτα το λεωφορείο αναχωρεί.

Παμπελοποννησιακό Στάδιο (Υπάρχουσα Στάση Αστικού - Πάρκινγκ Παμπελοποννησιακού Σταδίου)

Ρωμαϊκό Ωδείο ( Ακριβώς έξω από το Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών επί της Παλαιών Πατρών Γερμανού & Χαραλάμπη)

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Μυκηναϊκό Πάρκο Βούντενης

*Γίνεται στάση 10-15 λεπτών. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να κατέβει για μία σύντομη ξενάγηση στο Μυκηναϊκό Πάρκο έως 15 λεπτών. Έπειτα το λεωφορείο αναχωρεί.

Στα λεωφορεία μπορούν να επιβιβαστούν και να αποβιβαστούν επιβάτες σε οποιαδήποτε στάση του αστικού ΚΤΕΛ, κατά τη διάρκεια της Διαδρομής.

Το «Welcome to UP 2023» διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου.