Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ
ΓΕΩΡΓ. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 63)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Η ΚΟΡΗ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ (χήρα) ΣΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΒΑΣΩ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΜΠΙΝΙΕΡΗ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-10-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΝΙΕΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
(ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ)
ΕΤΩΝ 90
Κηδεύομε την Πέμπτη 19-10-2023 και ώρα 4 μ.μ. απο
τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Κοιμητηρίου Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αννα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Κων/νος & Αγάπη,Αλέξιος & Ιουλία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :
Βασίλειος,Χρήστος,Αννα-Ειρήνη,Διονύσιος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 / 10 / 2023
ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ ΚΑΜΕΝΙΤΣΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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