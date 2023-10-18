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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΦΩΤΙΟ

ΓΕΩΡΓ. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 63)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Η ΚΟΡΗ: ΜΑΡΙΑ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΟΥΛΑ (χήρα) ΣΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

ΒΑΣΩ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΜΠΙΝΙΕΡΗ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-10-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.


Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΝΙΕΡΗ


ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ  ΓΙΝΟΥΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ

Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

 
 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

 
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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας


ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
(ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ)
ΕΤΩΝ 90

Κηδεύομε την Πέμπτη 19-10-2023 και ώρα 4 μ.μ. απο
τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Κοιμητηρίου Πατρών

 
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αννα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Κων/νος & Αγάπη,Αλέξιος & Ιουλία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :
Βασίλειος,Χρήστος,Αννα-Ειρήνη,Διονύσιος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

 
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 / 10 / 2023

ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ ΚΑΜΕΝΙΤΣΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 


*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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