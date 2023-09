Ο Γιατρός: Κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 1 Οκτωβρίου

Υπόθεση

Ο Ανδρέας Βρεττός (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) είναι κορυφαίος γιατρός και διευθυντής της παθολογικής κλινικής σε ένα απ’ τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν ο πατέρας ενός ασθενή τον πυροβολεί θεωρώντας τον, άδικα, υπαίτιο για το θάνατο του γιου του από ιατρικό λάθος. Ο Ανδρέας σώζεται, αλλά ο τραυματισμός στο κεφάλι του προκαλεί αμνησία των δώδεκα τελευταίων χρόνων. Οι μνήμες του αφορούν ένα «διαφορετικό» άνθρωπο, έναν άνθρωπο που υπήρχε δώδεκα χρόνια πριν - όταν ακόμα ήταν ένας παθολόγος που διεκδικούσε την αναγνώριση της αξίας του, πατέρας δύο παιδιών και τρελά ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Στο παρόν, που δεν θυμάται, ο Ανδρέας είναι πολύ αυστηρός και σκληρός με τον περίγυρό του και έχει πλέον χωρίσει από τη σύζυγό του και διευθύντρια του νοσοκομείου, Άννα Γρηγοριάδη (Δήμητρα Σιγάλα) μετά την απώλεια του γιου τους. Ο θεράποντας ιατρός και φίλος του, Απόστολος Ιωάννου (Αλέξανδρος Κωχ), και η τέως σύζυγός του συμφωνούν ότι ο Ανδρέας πρέπει να «εκτεθεί» σταδιακά και μεθοδικά στη γνώση των όσων έχουν συμβεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια και έχουν διαγραφεί από τη μνήμη του. Ο Ανδρέας, από την άλλη, αφού συνειδητοποιήσει τη νέα του πραγματικότητα, παίρνει την απόφαση να ξεκινήσει τη ζωή του πάλι από το μηδέν: αρχίζει να εργάζεται ως βοηθός στο νοσοκομείο που κάποτε διηύθυνε και προσπαθεί να κερδίσει πίσω την πρώην γυναίκα του και την κόρη του (Μαριέλλη Μανουδάκη) με την ελπίδα να ξαναγίνουν κάποια στιγμή οικογένεια.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου δυσκολεύονται να συνηθίσουν το «νέο» Ανδρέα και περισσότερο απ’ όλους η γιατρός Σοφία Αλεξανδρή (Βασιλική Τρουφάκου), με την οποία τους τελευταίους μήνες, πριν από τον τραγικό πυροβολισμό του Ανδρέα, είχαν σχέση – την οποία κρατούσαν κρυφή στο εργασιακό τους περιβάλλον. Αντίστοιχα, ο νέος διευθυντής της παθολογικής κλινικής (που κλήθηκε να αναπληρώσει το κενό του Ανδρέα) Μάρκος Μαλτεζάς (Αντώνης Μυριαγκός), παλιός συνάδελφος και φίλος του Ανδρέα, επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει την ανάκτηση της μνήμης του Ανδρέα καθώς ο τελευταίος, λίγο πριν δεχτεί τον πυροβολισμό, είχε ανακαλύψει κάτι πολύ σοβαρό που αφορούσε τον Μάρκο.

Σταδιακά, κι ενώ η επιθυμία του Ανδρέα να ξαναφτιάξει τη ζωή του συγκρούεται με την επιτακτική ανάγκη του Μάρκου να τον κρατήσει στο θάμπος της παρούσας του συνθήκης, οι σχέσεις και οι ισορροπίες μεταξύ των γιατρών αλλά και των ειδικευομένων αλλάζουν. Ταυτόχρονα κάθε ασθενής που νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική αποτελεί μια άμεση ή έμμεση αφορμή για να αναδυθούν κομμάτια μνήμης του Ανδρέα αλλά και μυστικά και πληγές όλων των υπόλοιπων μελών της ομάδας για να αποδειχθεί ότι όλοι, τελικά, χρειάζεται να αντιμετωπίσουν και να συμφιλιωθούν με τις δικές τους απώλειες και τραύματα.

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Βασιλική Τρουφάκου, Θάνος Λέκκας, Παναγιώτης Εξαρχέας, Τζωρτζίνα Λιώση, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αντώνης Μυριαγκός, Αλέξανδρος Κώχ, Γωγώ Kαρτσάνα, Ρένα Κυπριώτη, Μαριέλλη Μανουδάκη, Εφη Κάντζα.

*Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”

“Format licensed by Sony Pictures Television”