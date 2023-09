Πόσο χρονών πρέπει να ξεκινάνε το ποδόσφαιρο τα παιδιά;

Υπάρχει ένα ρητό στην Αγγλία που λέει «You are eight, you are late..», δηλαδή είσαι 8 χρονών, τότε άργησες.

Η ιδανική η ηλικία για να αρχίζει το παιδί σοβαρά το ποδόσφαιρο, με προοπτική να γίνει κάποτε επαγγελματίας, είναι η ηλικία των 6 χρονών.

Φυσικά, τίποτα στη ζωή δεν είναι 100%, και σίγουρα ούτε αυτό αποτελεί κανόνα για να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν πετυχημένοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που άρχισαν να παίζουν μπάλα σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ ρόλο παίζει και το προφίλ ενός παίκτη πριν αρχίσει να κλοτσάει το τόπι.

Υπάρχουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που άρχισαν τη μπάλα σχετικά σε μεγάλη ηλικία (πχ 14-15 χρονών), αλλά είχαν πολύ καλό αθλητικό προφίλ, λόγω διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων που ήδη πραγματοποιούσαν και μέσω αυτού βρήκαν την ευκαιρία να γίνουν επαγγελματίες στο ποδόσφαιρο.

Διότι, αν το παιδί σας έχει τρομερές αθλητικές επιδόσεις και έντονη επιθυμία για σωματική άθληση και δραστηριότητα, τότε γεννιούνται μεγάλες προοπτικές, για να γίνει ποδοσφαιριστής ή επαγγελματίας παίκτης σε κάποιο άλλο σπορ.

Για αυτό ακριβώς το λόγο, μπορείτε να ωθήσετε το παιδί σας στην αθλητική δραστηριότητα, ακόμα και πριν την ηλικία των 6. Πως;

Δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να παίζει διάφορα παιχνίδια με μπάλα, που θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόωρη εξοικείωση του παιδιού με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο! Επίσης, είναι σημαντικό μετά καθώς θα μεγαλώνει να μη προσπαθήσετε να πιέσετε το παιδί να γίνει το οτιδήποτε, ακόμα και ποδοσφαιριστής, διότι σίγουρα θα καταφέρετε να το απωθήσετε και πρέπει να καταλάβετε ότι ακόμα και επαγγελματίας να καταφέρει να γίνει, δε θα είναι καλός σε αυτό που κάνει, αφού θα του έχει επιβληθεί ότι πρέπει να το κάνει.

Με λίγα λόγια, το παιδί πρέπει να το αγαπήσει το άθλημα από μόνο του και εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να το σπρώξετε προς αυτή την κατεύθυνση και όχι να το πιέσετε και να του το επιβάλλετε.

Το ποδόσφαιρο είναι φοβερό άθλημα, αυτό δε σημαίνει ότι όλοι όμως θέλουν ή μπορούν να γίνουν επαγγελματίες και ότι προορίζονται για αυτό το λόγο.

Επίσης, το ποδόσφαιρο στο επαγγελματικό επίπεδο, παύει να είναι απλά ένα παιχνίδι διασκέδασης και έχει και αυτό τις απαιτήσεις του από κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή!

