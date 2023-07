Γιατί η Αντζελίνα Τζολί αποκαλεί τον Μπραντ Πιτ «κακομαθημένο παιδί»

Δικαστικό έγγραφο που υποβλήθηκε από την Αντζελίνα Τζολί κατηγορεί τον Μπραντ Πιτ ότι συμπεριφέρεται ως «παιδί» και ότι «λεηλάτησε» έναν γαλλικό αμπελώνα που είχαν στο παρελθόν μαζί ενώ ήταν παντρεμένοι.

Το 2008, το ζευγάρι, που έχει περάσει από ένα περίπλοκο διαζύγιο, αγόρασε το ακίνητο Château Miraval στην Προβηγκία. Ωστόσο, μετά το διαζύγιό τους το 2016, διαφωνούν για την ιδιοκτησία του αμπελώνα με τον Πιτ να κατηγορεί την Τζολί ότι πούλησε το μέρος των μετοχών της σε έναν Ρώσο δισεκατομμυριούχο χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η Τζολί ίδρυσε την εταιρεία Nouvel για να φροντίζει το οινοποιείο και τώρα έχει ξεκινήσει μια αγωγή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του Πιτ, καθώς και των επιχειρηματικών του εταίρων. Ισχυρίστηκαν ότι ο ηθοποιός συμμετείχε «σε όλο και πιο εξωφρενικές ενέργειες για να διατηρήσει τον έλεγχο» του αμπελώνα.

«Ο Πιτ σπατάλησε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ξοδεύοντας εκατομμύρια σε άσκοπα έργα, συμπεριλαμβανομένων άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων για ανακαινίσεις πισίνας, κατασκευή και ανοικοδόμηση μιας σκάλας επί τέσσερις φορές και ξοδεύοντας εκατομμύρια για την αποκατάσταση ενός στούντιο ηχογράφησης», αναφέρει το έγγραφο.

Brad Pitt Accused of 'Looting' Vineyard He Owned With Angelina Jolie

Η Nouvel κατηγορεί επίσης τη συμπεριφορά του Πιτ ότι χειροτέρεψε αφότου η Τζολί πούλησε τις μετοχές της στον Yuri Shefler της Stoli Group το 2021, ισχυριζόμενος: «Εξοργισμένος που η Τζολί πούλησε στην εταιρία Stoli και όχι σε εκείνον, ο Πιτ συμπεριφέρθηκε σαν ένα τρελό παιδί, αρνούμενος να συμπεριφέρεται στη Nouvel ως ίσος συνεργάτης στην επιχείρηση».

Επιπλέον, η Nouvel δηλώνει ότι ο ρόλος του Πιτ στην παραγωγή του κρασιού τους είναι υπερεκτιμημένος και δήλωσε ότι «επισκέφτηκε μόνο τους αμπελώνες για να θαυμάσει τη δουλειά των Γάλλων εργατών που στην πραγματικότητα έκαναν την επιχείρηση». Προσθέτουν:

«Ο Πιτ είναι ηθοποιός, όχι οινοποιός. Ασχολείται με ψευδαισθήσεις, όχι με βρωμιά και σταφύλια».

Ο Πιτ αρνείται όλες τις κατηγορίες που προβάλλει η Nouvel.