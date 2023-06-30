Τεράστια συμμετοχή της Αχαΐας στο πανελλήνιο παιδικό πρωτάθλημα της Πάτρας (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Οι κορυφαίοι στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου παίδων - κορασίδων (Κ17) θα γίνει το σαββατοκύριακο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας με τη συμμετοχή των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών της κατηγορίας.
Μαζί θα γίνει και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Συνθέτων αγωνισμάτων Ανδρών/Γυναικών και Κ23.
Μετά την επεξεργασία των δηλώσεων συμμετοχής, προέκυψε το τελικό πρόγραμμα των αγώνων, καθώς ο τρόπος πρόκρισης στα δρομικά αγωνίσματα.
Μετέχουν οι κορυφαίοι αθλητές από την Αχαΐα.
100 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΛΑΡΜΑ ΜΕΛΙΤΙΝΗ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΒΟΥΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2006 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
ΣΜΠΟΡΑ ΒΑΙΑ 2006 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ 2007 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
200 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΡΒΥΘΗ ΙΩΑΝΝΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΡΛΗ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΒΟΥΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2006 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
ΣΜΠΟΡΑ ΒΑΙΑ 2006 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
400 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΡΕΤΗ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΤΣΙΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
800 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΤΖΟΥΜΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΡΑMΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
1500 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
3000 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΑΛΕΞΙΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΜΠΟΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 0.76Μ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΒΥΘΗ ΙΩΑΝΝΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΡΕΤΗ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΤΖΟΥΜΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΣΙΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
2000 Μ ΦΕ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΣΚΥΤ.4Χ100Μ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
5000 ΒΑΔΗΝ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΙΛΛΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΟΥΜΠΑ ΖΩΗ 2006 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ ΣΤΑΜΑ 2007 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2007 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΜΑΡΑ 2008 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 2007 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΟΥΜΠΑ ΖΩΗ 2006 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
100 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ"
ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2006 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ"
ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
200 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ"
ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2006 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ"
400 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
800 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
1500 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
3000 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
10000 ΒΑΔΗΝ ΔΡΟΜΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ
Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
2000 Μ ΦΕ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚΥΤ.4Χ100Μ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΔΟΥΒΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΑΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 2007 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΩΡΟ 2006 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2008 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
8:30 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ "ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Λαδόπουλου)"
8:30 "ΤΡΙΠΛΟΥΝ
(Α΄+ Β΄ Γκρουπ)" ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
9:00 110 μ. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
9:00 "ΥΨΟΣ
(Α΄ + Β΄ Γκρουπ)" ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
9:00 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
9:30 "ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
(Α΄ Γκρουπ)" ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
9:30 100 μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
10:00 100 μ. ΕΜΠ. 7/ΘΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10:15 "ΤΡΙΠΛΟΥΝ
(Α΄+ Β΄ Σκάμμα)" ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
10:15 "ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
(Β΄ Γκρουπ) " ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
10:20 100 μ. 10/ΘΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
10:30 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ "ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Βοηθητικό) "
10:35 400 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
11:00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
11:05 400 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
11:35 ΥΨΟΣ 7/ΘΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11:40 100 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
12:00 ΜΗΚΟΣ 10/ΘΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
12:35 100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
13:30 ΣΦΑΙΡΑ 10/ΘΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (Βοηθητικό)
Α΄ ΗΜΕΡΑ: ΑΠΟΓΕΥΜΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
17:00 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ "ΤΕΛΙΚΟΣ
(Λαδόπουλου) "
17:30 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 7/ΘΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Βοηθητικό)
17:30 ΥΨΟΣ 10/ΘΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (2 στρώματα)
17:30 110 μ. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
17:50 100 μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18:00 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18:10 100 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18:25 100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18:30 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18:45 400 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:00 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:00 400 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:15 200 μ. 7/ΘΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:30 ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:30 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:30 1.500 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
20:00 1.500 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
20:00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
20:15 2.000 μ. Φ.Ε. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
20:25 2.000 μ. Φ.Ε. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
20:45 400 μ 10/ΘΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
21:00 4 Χ 100 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
21:30 4 X100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
22:00 5.000 μ. ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
Β΄ ΗΜΕΡΑ: ΠΡΩΪ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
7:30 10.000μ. ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
8:30 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ "ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Λαδόπουλου)"
8:30 "ΜΗΚΟΣ
(Α΄+ Β΄ Σκάμμα)" ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
9:00 "ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
(Α΄ Γκρουπ)" ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
9:00 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
9:00 110 ΕΜΠ 10/ΘΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
9:15 800μ. ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
9:30 "ΥΨΟΣ
(Α΄ + Β΄ Γκρουπ)" ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
9:30 "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(A΄ + Β ΄ γκρουπ)" ΓΥΝΑΙΚΩΝ "ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) "
9:45 800μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
10:10 400μ. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
10:15 "ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
(Β΄ Γκρουπ) " ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
10:30 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 10/ΘΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
10:30 "ΜΗΚΟΣ 7/ΘΛΟΥ
(Α΄+ Β΄ Σκάμμα)" ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10:40 400μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
11:05 200μ. ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
11:30 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ "ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) "
11:45 "ΜΗΚΟΣ
(Α΄+ Β΄ Σκάμμα)" ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
11:45 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 10/ΘΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
11:45 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 7/ΘΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
12:00 200μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
Β΄ ΗΜΕΡΑ: ΑΠΟΓΕΥΜΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
16:30 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ "ΤΕΛΙΚΟΣ
(Λαδόπουλου)"
17:00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 10/ΘΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
17:30 400μ. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
17:45 400μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18:00 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18:05 200μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18:15 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18:25 200μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18:30 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
18:45 800μ. 7/ΘΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:55 800μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:05 800μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:15 ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:15 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:20 1500 μ. 10/ΘΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
19:30 ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
19:35 3.000μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
19:45 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
20:05 3.000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
20:45 4 Χ 400μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
21:10 4 Χ 400μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
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