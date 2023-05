Μεγάλη λύπη και στους Πατρινούς μουσικόφιλους προξένησε η απώλεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας Τίνα Τάρνερ

Φυσικά το άλμπουμ αυτό που έμελλε να γίνει 5 φορές πλατινένιο στην Αμερική και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο ήταν το « Private dancer » που πρωτοκυκλοφόρησε τέτοιες μέρες, στις 29 Μαΐου του 1984, πριν από 39 χρόνια από την Capitol Records. Ήταν το 5ο σόλο άλμπουμ της και έβγαλε ένα σωρό επιτυχίες όπως το υπέροχο ομώνυμο κομμάτι αλλά και το «What's Love Got to Do with It», κ.α. Eίχε προηγηθεί η θαυμάσια επαναεκτέλεση του "Let's Stay Together" του Al Green από την Τίνα Τέρνερ το 1983 που ανέβηκε στα τσαρτς Αγγλίας και Αμερικής και κατόπιν συμπεριλήφθηκε στο lp “Private Dancer”.

Περιζήτητη πλέον η Τίνα Τέρνερ που έκανε μόδα και το πλούσιο μαλλί χαίτη, δοκίμασε την τύχη της και στο σινεμά με κυριότερη και πιο αντιπροσωπευτική παρουσίας στο «Mad Max Beyond Thunderdome» το 1985 σε σκηνοθεσία των George Miller, George Ogilvie πλάι στον πρωταγωνιστή Μελ Γκίμπσον. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ταινίας φαντασίας τραγούδησε και το κομμάτι «We Don’t Need Another Hero» που επίσης αγαπήθηκε πολύ και έγινε μεγάλη επιτυχία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1993 πραγματοποίησε μία χαρακτηριστική cameo εμφάνιση στην Χολιγουντιανή ταινία «Last Action Hero» του Tζον ΜακΤίρναν με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και η ταινία «What's Love Got to Do with It», μια βιογραφική ταινία σε σκηνοθεσία Brian Gibson που το σενάριο είχε βασιστεί στην αυτοβιογραφία της, με την Άντζελα Μπάσετ να υποδύεται πειστικά την Τίνα Τέρνερ και δικαίως να προτείνεται για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου.

Η Τέρνερ ακόμα μπήκε και στο πάνθεον των ταινιών Τζέιμς Μποντ καθώς το 1995 τραγούδησε και το «Goldeneye», το ομότιτλο τραγούδι για την ταινία του Τζέιμς Μποντ σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Κάμπελ με τον Πιρς Μπρόσναν.

«You're Simply the Best». Με αυτό τον χαρακτηρισμό από το τραγούδι – ύμνο που έχει πει, την αποχαιρετά ο κόσμος στο Χόλιγουντ αλλά και εδώ στη χώρα μας και είναι σίγουρο πως μετά το θάνατο της σε κλινική της Ζυρίχης στην Ελβετία θα υπάρξει ξανά ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τα τραγούδια της και την καλλιτεχνική της προσφορά.

Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί πως αυτές τις μέρες στην Αθήνα είχε προγραμματιστεί προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Tina» των Νταν Λίντσεϊ και Τ. Τζέι Μάρτιν παραγωγής 2021 που είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου πριν προβληθεί στο ΗΒΟ. Την ειδική προβολή και μπράβο του έκανε το Exile Room, στην οδό Αθηνάς στο Μοναστηράκι.

Να θυμίσουμε ακόμα πως η σούπερ σταρ Τίνα Τέρνερ είχε τραγουδήσει μαζί με τον Μικ Τζάγκερ των Rolling Stones, τον Μπράιαν Άνταμς αλλά και με την μεγάλη σταρ της ποπ r’n’b, Beyonce. Στην απονομή του 1985 των Grammy Awards, το «Private Dancer» κέρδισε 4 βραβεία από τα συνολικά 6 που ήταν υποψήφια η Τίνα Τέρνερ και αν το έχετε σπίτι σας βάλτε το να το ξανακούσετε τιμώντας τη μνήμη της ανεπανάληπτης αυτής καλλιτέχνιδας.

Βέβαια θυμηθήκαμε και μία μεγάλη τιμή που της επιφυλάχθηκε πριν από περίπου 18 χρόνια, αρχές Δεκεμβρίου του 2005 από το Κennedy Center στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Είχε τότε λάβει το υψηλού γοήτρου τιμητικό αυτό βραβείο μαζί με τους Τόνι Μπένετ, Τζούλι Χάρις, Suzanne Farell και τον ηθοποιό Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Τους βραβευθέντες είχε δεξιωθεί τότε η Υπουργός εξωτερικών Condoleezza Rice και την επόμενη μέρα στο Λευκό Οίκο είχε λάβει χώρα η δεξίωση παρόντος του τότε Αμερικανού Προέδρου Τζορτζ Μπους και το γκαλά στο John F. Kenndy center for the Performing Arts. H Tina Turner είχε τότε πει χιουμοριστικά, ευτυχώς που δεν χρειάστηκε να κάνουμε οι τιμώμενοι κάποια ευχαριστήρια ομιλία. Αντ’ αυτής στη σκηνή του γκαλά ανέβηκε η Beyonce που βέβαια τραγούδησε Τίνα Τέρνερ. Επίσης η Όπρα Γουίνφρει είχε τότε πως το να παρακολουθήσεις ένα live της Τίνα Τάρνερ είναι μία ανεπανάληπτη εμπειρία ζωής και πως την αγαπάει, την σέβεται και είναι περήφανη όταν λέει το όνομα της!

*Η Τίνα Τέρνερ είχε εγκατασταθεί στην Ελβετία το 1995 μαζί με τον σύντροφό της, τον Γερμανό Έρβιν Μπαχ ενώ το 2013, τρεις μήνες μετά τον γάμο τους και αφού πήρε την ελβετική υπηκοότητα, απαρνήθηκε την αμερικανική υπηκοότητα.

Πολλοί αναφέρθηκαν στην απώλεια της «θρυλικής βασίλισσας του ροκ» που έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, όπως ο μπασκετμπολίστας Μάτζικ Τζόνσον ο Μικ Τζάγκερ που τη χαρακτήρισε «θερμή, αστεία και γενναιόδωρη», η Μαράια Κάρεϊ, η Γκλόρια Γκέινορ που είχε παλιότερα εμφανιστεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, η οποία υπενθύμισε ότι η Τίνα Τέρνερ «άνοιξε τον δρόμο σε τόσες γυναίκες του ροκ, μαύρες ή λευκές».

Ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε «την μοναδική γυναίκα που κέρδισε στις κατηγορίες ποπ, ροκ και RnB» στα Βραβεία Grammy, απόδειξη της δεξιοτεχνίας, της δημιουργικότητάς της και της τεράστιας δημοφιλίας της σε διαφορετικά κοινά».

Μέσα στην βροχή των αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων, ξεχωρίζει και αυτό της ηθοποιού που την υποδύθηκε στον κινηματογράφο, της Άντζελα Μπάσετ.

«Πώς να πεις αντίο σε μία γυναίκα που έκανε την οδύνη και τα τραύματά της δύναμη και τα χρησιμοποίησε για να αλλάξει τον κόσμο;», είπε χαρακτηριστικά η 64χρονη Άντζελα Μπάσετ, προσθέτοντας πως «η Τίνα Τέρνερ έδειξε στους άλλους που ζουν μέσα στον φόβο πώς πρέπει να μοιάζει ένα ωραίο μέλλον γεμάτο αγάπη, συμπόνια και ελευθερία».