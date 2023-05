Στις 31 Οκτωβρίου 2023 θα κυκλοφορήσει το memoir του θρύλου της κάντρι, Γουίλι Νέλσον

Με τίτλο «Energy Follows Thought: The Stories Behind My Songs» - Ο Γουίλι Νέλσον είναι σήμερα 90 ετών

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 Μάθε που ψηφίζεις με ένα κλικ: Η εφαρμογή που σου δείχνει το εκλογικό σου τμήμα και στον χάρτη Πλήρης Οδηγός Εκλογών 2023: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε μέχρι να φτάσετε στην κάλπη και αφού βρεθείτε ενώπιόν της Εκλογές 2023: Τα πάντα για κόμματα, υποψηφίους σε Αχαΐα και στην χώρα, δημοσκοπήσεις και exit polls Αποτελέσματα εκλογών 2023: ΔΕΙΤΕ LIVE την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε όλη την επικράτεια - Διαδραστικός χάρτης