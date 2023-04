2US: Χαμός με Τριαντάφυλλο – Γαρμπή: «Αν θέλετε φεύγουμε» – «Τι κουβέντες είναι αυτές;»

Μαζί με τον παρτενέρ της Τριαντάφυλλο βρέθηκε στη σκηνή του Just the 2 of Us η Φελίσια Τσαλαπάτη το βράδυ του Σαββάτου.

Η ερμηνεία του ζευγαριού, ωστόσο, κάθε άλλο παρά εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή του μουσικού σόου.

Μάλιστα, οι τρεις κυρίες της επιτροπής του J2US ήταν ιδιαιτέρως αυστηρές στα σχόλια προς την όμορφη ραδιοφωνική παραγωγό.

«Βλέπω ότι προσπαθεί η Φελίσια, κάνει φιλότιμη προσπάθεια να πει ένα τραγούδι το οποίο θέλει ερμηνεία και να βγάζεις την ψυχή σου. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν είναι εύκολο.

Είναι και η χροιά της που είναι απαλή, γλυκούλικη και παιδική οπότε εμένα δεν με αγγίζει και δεν με πείθει. Παρόλα αυτά, όμως, βλέπω ότι κάνει φιλότιμη προσπάθεια.

Έκλεισε τα ματάκια της, προσπάθησε να μπει μέσα στα συγκλονιστικά λόγια που έχει το τραγούδι αλλά δεν έφτασε σε μένα» τόνισε, αρχικά, η Καίτη Γαρμπή για την προσπάθεια της Φελίσιας Τσαλαπάτη.