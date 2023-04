Ομπάμα: Συναντά ανθρώπους σε σούπερ μάρκετ και «πιάνει δουλειά» για λογαριασμό του Netflix

Στο «φως» της δημοσιότητας ήρθε το πρώτο τρέιλερ από το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, με πρωταγωνιστή, τον Μπαράκ Ομπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διερωτάται: «Τι κάνει μια καλή δουλειά... καλή;» στο ντοκιμαντέρ «Working: What We Do All Day».

Το νέο πρότζεκτ της δημοφιλούς πλατφόρμας αποτελείται από τέσσερα μέρη, με αφηγητή τον Ομπάμα, ο οποίος «διερευνά τους τρόπους με τους οποίους βρίσκουμε νόημα στη δουλειά μας και πώς οι εμπειρίες και οι αγώνες μας μάς συνδέουν σε ανθρώπινο επίπεδο», όπως αναφέρεται στην περιγραφή του Netflix.

«Όταν βεβαιωνόμαστε ότι όλοι αισθάνονται ότι η δουλειά τους γίνεται σεβαστή, ότι η συνεισφορά όλων τιμάται και ότι όλοι αμείβονται αρκετά για να συμμετέχουν πραγματικά στη ζωή των κοινοτήτων μας, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας η οποία κάνει τα πάντα στη ζωή μας δυνατά» λέει ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.