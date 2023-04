Πότε να περιμένουμε απάντηση από εξωγήινους στα σήματά μας;

Στο ερώτημα πότε μπορούμε να περιμένουμε απάντηση στα σήματα που στέλνουμε εδώ και χρόνια στον γαλαξία, δίνει μελέτη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, το νωρίτερα που ίσως θα υπάρξει ανταπόκριση είναι το 2029.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε έναν αριθμό σημάτων που στάλθηκαν από την NASA, συμπεριλαμβανομένων εκπομπων στα Voyager 1 και Voyager 2 , Pioneer 10, Pioneer 11 και στο διαστημικό σκάφος New Horizons, και πόσο μακριά έχουν μεταδοθεί. Στη συνέχεια, η ομάδα χρησιμοποίησε τον κατάλογο Gaia με κοντινά αστέρια για να ανακαλύψει ποια αστέρια θα συναντήσουν και πότε.

«Αυτές οι μεταδόσεις έχουν συναντήσει και θα συναντήσουν άλλα αστέρια, εισάγοντας την πιθανότητα ότι η ευφυής ζωή σε άλλα ηλιακά συστήματα θα συναντήσει τις επίγειες μεταδόσεις μας», έγραψε η ομάδα στην έρευνά της που δημοσιεύτηκε στο Publications of the Astronomical Society of the Pacific. «Καθορίζοντας ποια αστέρια θα συναντήσουν οι εκπομπές του Voyager 1, εντοπίζουμε μέρη όπου πιθανή έξυπνη εξωγήινη ζωή θα συναντούσε επίγειες μεταδόσεις και πιθανώς θα επέστρεφε μεταδόσεις προς τη Γη».

Οι μεταδόσεις από το Voyager 1, που ξεκίνησαν το 1977, δεν θα φτάσουν στο πρώτο αστέρι μέχρι το 2044 και θα συνεχίσουν να έρχονται σε επαφή με 277 αστέρια μέχρι το 2341, σύμφωνα με την ομάδα. Τα σήματα από το Voyager 2, ωστόσο, έχουν ήδη φτάσει σε έναν ερυθρό νάνο και έναν φαιό νάνο (σ.σ. υποαστρικό σώμα), και τα δύο το 2007. Το νωρίτερο που θα μπορούσαμε να περιμένουμε ένα σήμα επιστροφής θα ήταν το 2033.

Οι μεταδόσεις από το Pioneer 10 έχουν ήδη συναντήσει ένα αστέρι, το Gaia EDR3 2611561706216413696 , το 2002. Αν υπήρχε ένας προηγμένος πολιτισμός που ζούσε γύρω από τον λευκό νάνο, θα μπορεί να λάβουμε μια απάντηση το 2029.

Αν και θα ήμασταν απίστευτα τυχεροί να λάβουμε ένα σήμα επιστροφής από το πρώτο αστρικό σύστημα που θα συναντήσει το σήμα, μέχρι τα μέσα του 24ου αιώνα οι εκπομπές θα έχουν έρθει σε επαφή με εκατοντάδες αστέρια το καθένα, αυξάνοντας ωστόσο αυτές τις πιθανότητες μόνο κατά ελάχιστα.

«Αυτή είναι μια διάσημη ιδέα του Καρλ Σέιγκαν», είπε στο Popular Science ο συν-συγγραφέας της έρευνας Howard Isaacson , «ο οποίος τη χρησιμοποίησε ως θέμα πλοκής στο έργο Contact».

Στην ταινία, οι εξωγήινοι λαμβάνουν μία από τις πρώτες τηλεοπτικές εκπομπές που στάλθηκαν σε όλο τον κόσμο: την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936. Στη συνέχεια, οι εξωγήινοι στέλνουν αυτό το σήμα αμέσως πίσω σε εμάς, πράγμα που σημαίνει ότι η πρώτη επαφή με μια εξωγήινη νοημοσύνη ήταν ελαφρώς περίπλοκη επειδή μας έστειλαν βίντεο του Αδόλφου Χίτλερ.

"Αυτή δεν ήταν η πρώτη μετάδοση, φυσικά", δήλωσε στο RealClearScience ο ανώτερος αστρονόμος του SETI Seth Shostak . "Αλλά ήταν σε υψηλή συχνότητα που θα μπορούσε να περάσει μέσα από την ιονόσφαιρα. Ωστόσο, θα ήταν πολύ χαμηλής ισχύος και με μια μη κατευθυντική κεραία. Η ιδέα ότι οι εξωγήινοι μπορεί να απαντήσουν είναι αρκετά τραβηγμένη."

Οι εκπομπές της NASA , δεδομένης της ανάγκης αποστολής πληροφοριών πίσω στη Γη, είναι πολύ πιο ισχυρές από τα τηλεοπτικά σήματα. Μολονότι είναι απίθανο τα σήματα από τις εκπομπές να πέσουν σε πλανήτες που περιέχουν ζωή, η ομάδα ελπίζει ότι έχει προβλέψει μια καλή λίστα αστρικών συστημάτων-στόχων για να δώσει προτεραιότητα στην αναζήτηση τεχνικών υπογραφών.

«Είμαστε βέβαιοι ότι οι περιβάλλοντες πλανήτες των αστεριών που δέχονται το σημα θα συναντήσουν επίσης τις μεταδόσεις των διαστημικών σκαφών», καταλήγει η ομάδα. «Καθώς η δέσμη ταξιδεύει μακρύτερα σε άλλα αστέρια, αυτή η ακτίνα θα αυξάνεται μόνο, δείχνοντας ότι μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλοι οι πλανήτες που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από κάθε αστέρι θα συναντήσουν επίσης τις μεταδόσεις των διαστημικών σκαφών».

