Aquaman and the Lost Kingdom: Επιστρέφει κανονικά η Άμπερ Χερντ

To νέο τρέιλερ του «Aquaman and the Lost Kingdom» από την Warner Bros αποκαλύπτει την επιστροφή της 'Αμπερ Χερντ, μέσα από δύο γρήγορα πλάνα, στο ρόλο της πριγκίπισσας Μίρα.

Στο παρελθόν υπήρξαν φήμες ακύρωσης της συμμετοχής της λόγω της πολύκροτης δίκης με τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ.

Το τρέιλερ με πρωταγωνιστές τους Τζέισον Μομόα και Πάτρικ Γουίλσον, παρουσιάστηκε κεκλησμένων των θυρών στο CinemaCon 2023. Οπως αναφέρει το «The Direct» περιελάμβανε επίσης ένα γρήγορο πέρασμα της Νικόλ Κίντμαν που επιστρέφει ως Atlanna.