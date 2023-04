Πόσο επικίνδυνος είναι για την Ελλάδα ο πυρηνικός σταθμός στο Ακούγιου;

Σε τεχνικό επίπεδο, και μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο πρώτος αντιδραστήρας, θα ακολουθήσει μια πολύπλοκη διαδικασία δοκιμών και επαληθεύσεων που θα τεκμηριώνουν ότι όλες οι παράμετροι λειτουργίας συμφωνούν με τις προδιαγραφές του σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας Αγκυρας - Μόσχας, η Rosatom έχει δεσμευτεί για την κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση του πυρηνικού σταθμού -για τουλάχιστον 60 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για άλλα 20- μέχρι τον παροπλισμό του. Η ρωσική εταιρεία θα προμηθεύει, επίσης, τα καύσιμα και θα διαχειρίζεται τα παραγόμενα απόβλητα, ενώ θα βοηθήσει την Τουρκία στην εκπαίδευση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού. Σε αντάλλαγμα, η τελευταία έχει δεσμευτεί να αγοράζει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια για 15 χρόνια σε σταθερή τιμή.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ συναντάται με τον Αμπντουλάχ Γκιουλ ASSOCIATED PRESS

ΟΙ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Αν και η αρχική προσέγγιση βοήθησε την Τουρκία να υπερκεράσει ζητήματα που κατά διαστήματα ανέκυπταν, παρέχοντας κάποια εγγύηση ότι το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας εξυπηρετεί ειρηνικούς σκοπούς, δημιούργησε νέες προκλήσεις, σύμφωνα με τους πυρηνικούς επιστήμονες του Bulletin of the Atomic Scientists.

Κατά τον καθορισμό της στρατηγικής της, η Αγκυρα χρησιμοποίησε την ενεργειακή ασφάλεια ως προκάλυμμα για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, θα βοηθούσε στη μείωση της εξάρτησής της από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία και το Ιράν. Όμως, το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου καθιστά την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη ρωσική τεχνολογία.

Κι αυτό διότι στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας, η πυρηνική συμφωνία δεν «λύνει τα χέρια» της γείτονος, η οποία από εδώ και στο εξής δεν θα εξαρτάται πλέον μόνο από την Gazprom, αλλά και από τη Rosatom -δύο ρωσικές κρατικά ελεγχόμενες εταιρείες- για σχεδόν κάθε βήμα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

Ένα ακόμη «μελανό» σημείο για την Τουρκία αφορά τις ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό. Η συμφωνία απαιτεί όχι μόνο από τις ρυθμιστικές αρχές αλλά και από τους τούρκους φοιτητές πυρηνικής μηχανικής να εκπαιδεύονται στη Ρωσία. Αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια καλή ευκαιρία κατάρτισης για τους τελευταίους, συνεπάγεται ότι θα εξαρτάται πλήρως από τη Ρωσία μελλοντικά, δεδομένου ότι καμία άλλη χώρα δεν λειτουργεί επί του παρόντος αυτούς τους αντιδραστήρες (στο Ακούγιου θα είναι η πρώτη φορά που αντιδραστήρες VVER-1200 ρωσικού σχεδιασμού κατασκευάζονται εκτός Μόσχας).

Η Rosatom ενδέχεται, επίσης, να επιχειρήσει να ολοκληρώσει το έργο εγκαίρως προς αποφυγή επιβολής κυρώσεων. Ως εκ τούτου, η ρωσική εταιρεία θα μπορούσε να μπει στον πειρασμό να αγνοήσει ή να παραβλέψει μικροπροβλήματα κατά την κατασκευή των τεσσάρων αντιδραστήρων. Αυτό δημιουργεί πρόσθετο βάρος στην υπό σύσταση τουρκική ρυθμιστική αρχή, το προσωπικό της οποίας εκπαιδεύεται επί του παρόντος στη Ρωσία. Θα απαιτηθεί η κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη επαλήθευση όλων των σχετικών διαδικασιών. Αλλά η διακυβερνητική συμφωνία προβλέπει η Rosatom να βοηθήσει την Τουρκία στον καθορισμό του ρυθμιστικού πλαισίου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων.

