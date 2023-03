Σάκης Τανιμανίδης - Γιώργος Μαυρίδης: Η κοινή τους ανάρτηση στο Instagram

Ο Γιώργος Μαυρίδης ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την οποία κοινοποίησε και ο Σάκης Τανιμανίδης.

Πρόκειται για μια κοινή τους φωτογραφία, η οποία ξεπέρασε τις 70.000 likes.

«You Only Live Once», έγραψε ο Γιώργος Μαυρίδης στην ανάρτησή του. Αυτό ήταν άλλωστε και το μότο τους στο World Party.

Ο Σάκης Τανιμανίδης απάντησε από κάτω: «Άσε που δε μεγαλώσαμε και καθόλου από τότε! Αναλλοίωτοι!».