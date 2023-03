J2US: Ο Ιάσονας Παπαματθαίου έπαθε Σαρμπέλ στη «Μισιρλού»! BINTEO

Ο Ιάσονας Παπαματθαίου και η Ηρώ Λεχουρίτη ερμήνευσαν στη σκηνή του Just the 2 of Us στο 3ο live τη «Μισιρλού»!

Το απίθανο σκηνικό του Φωκά Ευαγγελινού, όπως και η εμφάνισή τους αποθεώθηκαν!

«Χίλια μπράβο παιδιά! Ιάσονα μόλις βγήκες στην αρχή λέω έπαθε Σαρμπέλ! Τι ωράια που είπες το τραγούδι, τι ωραία η φωνή σου», είπε με χιούμορ η Βίκυ Σταυροπούλου.

«Μου αρέσατε πάρα πάρα πολύ. Είστε το πιο ολοκληρωμένο ζευγάρι, γιατί έχετε σύνδεση μεταξύ σας και αυτό μου αρέσει. Επικοινωνείτε, είτε κοιτάζεστε, είτε όχι. Η έναρξή σου και η κίνησή σου ήταν κάτι άλλο. Ήταν καταπληκτικό», τόνισε η Δέσποινα Βανδή.

«Πέρα από την Ηρώ που τη θαυμάζω κάθε φορά και περισσότερο. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν χορευτής ο Ιάσονας. Ερμήνευσες το τραγούδι με τον χορό εξαιρετικά», δήλωσε ο Σταμάτης Φασουλής.

«Η σκηνική σου παρουσία Ιάσονα ήταν καταπληκτική. Όντως ήταν καλύτερη η σκηνική παρουσία, ήταν λίγο περίεργος ο τόνος, ένιωσα ότι ήταν πολύ χαμηλά, από την άλλη άκουσα πολύ ψηλά την Ηρώ», είπε η Καίτη Γαρμπή.