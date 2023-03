J2US: «Παγωμάρα» στην έναρξη του σόου – «Είμαστε σε σοκ»

Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες επέστρεψε το Just the 2 of UsJτο βράδυ του Σαββάτου, μέσα από το πρόγραμμα του Alpha.

Κατά την έναρξη του σόου, ο Νίκος Κοκλώνης εκτέλεσε το «The Sound of silence» των Disturbed, για τα θύματα τωνμ Τεμπών.