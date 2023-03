Πενέλοπε Κρουζ και Σαρλότ Κασιράγκι αναστάτωσαν το γεμάτο καμέλιες Chanel show στο Παρίσι

Στο φινάλε της Paris Fashion Week παρουσιάστηκε η Chanel collection fall- winter 2023-2024 στο Grand Palais Éphémère στην καρδιά του Παρισιού.

Μια εγκατάσταση γιγάντιας καμέλιας που άλλαζε χρώμα από ροζ σε κόκκινο προβάλλοντας εικόνες της ηθοποιού Nana Komatsu, εμπνευσμένες από το ειρωνικό φιλμάκι των sixties περί μόδας « Where are you Polly Maggoo;» δέσποσε στο show. Το λουλούδι αυτό ήταν η βασική έμππνευση της Βιρζινί Βιάρντ, διαδόχου του Καρλ Λάγκερφελντ, ως «αιώνιος κώδικας του οίκου, με γλυκύτητα και δύναμη».