Ο Κώστας Μάρκου για το σ/ν του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το ίδιο κάνετε και όταν παραδίδετε τον μαζικό αθλητισμό στις αγνώστου προέλευσης νομικές μορφές, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ότι είναι αυτές νομιμοποιώντας διάφορες παράνομες αθλητικές δραστηριότητες ιδιωτών, που λειτουργούν με χρηματικά ποσά , συμμετοχές και συνδρομές. Η εγγραφή τους στο Μητρώο των αναγνωρισμένων σωματείων της ΓΓΑ δίνει τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Είχε προηγηθεί με προηγούμενο νόμο η δυνατότητα οποιουδήποτε φορέα , ιδιώτη, εταιρείας, πολιτιστικού συλλόγου, εργατικού σωματείου, αθλητικού συλλόγου να δημιουργεί και να εκτελεί μαζικά προγράμματα άθλησης , αγωνιστικά πρωταθλήματα και αγώνες δρόμου, ποδηλάτου. Το ίδιο κάνετε αφαιρώντας από τον ΣΕΓΑΣ κυρίως και κατ’ επέκταση από άλλες ομοσπονδίες την αρμοδιότητα αδειοδότησης διοργάνωσης δρομικών δραστηριοτήτων προκαλώντας ανεξέλεγκτο χάος και εδώ. Το μοτίβο είναι ένα, ενιαίο. Νομιμοποιείτε την αυθαιρεσία, νομιμοποιείτε την απονομιμοποίηση του κράτους, χρησιμοποιείτε τους νόμους για να τους καταργήσετε. Είναι σαφές. Και μας βρίσκει καταστατικά αντίθετους.

Είναι όμως ειρωνεία της συγκυρίας να έρχεσθε σήμερα με δική σας πρωτοβουλία στην Βουλή μετά το «Take it or leave it», που θέσατε εκβιαστικά στις ομάδες τηςSuperleague 2. Η σημερινή σας παρουσία στην Βουλή την ίδια ώρα που το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου περνάει μερικές από τις πιο μαύρες μέρες του με δική σας ευθύνη δεν μπορεί παρά να απεικονίζει ένα πράγμα μόνο κύριε Αυγενάκη. Εσείς φταίτε. Εσείς φταίτε που έχει διαλυθεί για πρώτη φορά στην μέση της χρονιάς – δεν έχει συμβεί ξανά στα χρονικά – το δεύτερο τη τάξει πιο μαζικό άθλημα στην χώρα. Αλλά αυτά θα τα εξηγήσετε αύριο στην επίκαιρη ερώτηση που θα συζητήσουμε μεταξύ μας.