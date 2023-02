Η Disney ετοιμάζει τα σίκουλ των «Toy Story» και «Ψυχρά κι Ανάποδα»

Και ενώ πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 5 Φεβρουαρίου το «Avatar: The Way of the Water», ξεπέρασε τον «Τιτανικό» σκαρφαλώνοντας στην τρίτη θέση με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο διεθνές box office στην ιστορία, η Disney κάνει νέα σχέδια, σύμφωνα με δηλώσεις του CEO της Disney, Bob Iger.

Τι να περιμένουμε στις νέες ταινίες

Αρχικά ο δημιουργός της ταινίας, Τζέιμς Κάμερον, σχεδιάζει τρεις ακόμη ταινίες «Avatar» τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, να αναμένουμε τα σίκουελ του Toy Story, που θα περιλαμβάνει ήδη τέσσερα κεφάλαια και ένα spin-off, το «Lightyear» (2022). Αν και το τελευταίο δεν είχε σημαντικά έσοδα στο box office, ωστόσο, το «Toy Story 3» και το «Toy Story 4» μαζί ξεπέρασαν το 1 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως.