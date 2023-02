Τα Air Force «αλλιώς»: Γιορτάζουν 40χρόνια, Nike και Tiffany κάνουν μαζί γενέθλια!

Τα Tiffany x Nike AF1 “1837” κυκλοφορούν σε μαύρο suede και αναμένεται να γίνουν sold out, όπως ακριβώς συνέβη και με την Tiffany x Fendi Baguette συλλογή που είδαμε πριν λίγους μήνες. Η συλλεκτική συλλογή Tiffany & Co. x Nike, εκτός από τα sneakers, περιλαμβάνει επίσης μια σφυρίχτρα ένα κόκαλο παπουτσιών και μια βούρτσα για παπούτσια, όλα από ασήμι, που θα διατίθενται αποκλειστικά στις μπουτίκ Tiffany & Co. στις ΗΠΑ. Μετά την εξαγορά της από τον όμιλο LVMH το 2021, η Tiffany & Co. κάνει μια στροφή προς απόλυτα στρατηγικές συνεργασίες, που συνδέουν luxury και street brands. Kαι εμείς «χαζεύουμε» το αποτέλεσμα.