Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η ταινία «The Dark Knight» έπρεπε να είναι υποψήφια για Όσκαρ πριν 14 χρόνια

Ο 76χρονος Αμερικανός Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι «ενθαρρυμένος» που δύο υπερπαραγωγές κέρδισαν επιτέλους την αναγνώριση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και είναι υποψήφιες για το βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας εννοώντας προφανώς το «Top Gun: Maverick» και το «Avatar: The Way of Water» που μπήκαν στην 10άδα των υποψηφίων ταινιών.

Ωστόσο ο δύο φορές τιμημένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας Στίβεν Σπίλμπεργκ που είναι υποψήφιος και φέτος με το αυτοβιογραφικό «The Fabelmans», θεωρεί ότι η ταινία «The Dark Knight» έπρεπε να είχε τεθεί υποψήφια για το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας.

Ο ταλαντούχος Αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός σε δηλώσεις του στο Deadline αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι ταινίες των Τζόζεφ Κοσίνσκι και Τζέιμς Κάμερον είναι στη λίστα των φετινών υποψηφίων (όχι πάντως και οι σκηνοθέτες τους στην αντίστοιχη 5άδα).

«Είμαι πραγματικά ενθαρρυμένος από αυτό» είπε ο Σπίλμπεργκ. «Αλλά ήρθε αργά για την ταινία που θα έπρεπε να είχε προταθεί πριν από πολλά χρόνια, το "The Dark Knight" του Κρίστοφερ Νόλαν» παρατήρησε.

«Είναι το κινηματογραφικό έργο που σίγουρα θα κέρδιζε υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας σήμερα, οπότε η παρουσία των δύο υπερπαραγωγών στη λίστα των δέκα κορυφαίων είναι κάτι που όλοι θα έπρεπε να γιορτάζουμε» σημείωσε. Το φιλμ «Ο Σκοτεινός Ιππότης- The Dark Knight» είχε προβληθεί στις αίθουσες το 2008 και είχε για πρωταγωνιστές του τον Κρίστιαν Μπέιλ και τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

H Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε λοιπόν την Τρίτη 24/1/2023 τις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ και οι ταινίες «Top Gun: Maverick» και «Avatar: The Way of Water» που έχουν γνωρίσει και μεγάλη εμπορική επιτυχία διεθνώς, είναι μεταξύ των δέκα που διεκδικούν το κορυφαίο βραβείο της καλύτερης ταινίας του 2022.

Να προσθέσουμε πως το «Avatar: The Way of Water» που συνολικά διεκδικεί 4 Όσκαρ, ξεπέρασε πριν λίγες μέρες σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 2 δις εκατομμύρια δολάρια!

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

