Ανακοινώθηκαν και οι υποψηφιότητες του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών – PGA 2023

Περιμένοντας τις υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ την άλλη εβδομάδα, ήρθαν να προστεθούν μεγαλώνοντας την αγωνία οι υποψηφιότητες του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών – Producers Guild of America που έχουν πάντα βαρύνουσα σημασία. Όπως διαβάσαμε, στα προηγούμενα τουλάχιστον 33 χρόνια του θεσμού, 23 φορές οι παραγωγοί έπεσαν μέσα (7 φορές μάλιστα τα 10 τελευταία χρόνια), δηλαδή η ταινία στην οποία έδωσαν το βραβείο τους, κατέληξε να κερδίσει και το αντίστοιχο βραβείο Όσκαρ. Ανάμεσά τους: το ανεξάρτητο «CODA» της Σίαν Χέντερ πέρυσι που πιο πριν είχε θριαμβεύσει στο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς, «Η Χώρα των Νομάδων» της Kλόι Ζάο με την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ πρόπερσι, το «Green Book» του Πίτερ Φαρέλι, το «The Shape of Water» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, και πιο πίσω, το ακόμα πιο απρόβλεπτο «The Hurt Locker» της Κάθριν Μπίγκελοου στην απονομή του 2010 που μάλιστα επισκίασε το 1ο «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον.

Οι φορές που το Σωματείο Αμερικανών Παραγωγών απέτυχε να ταυτιστεί με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ήταν όταν ψήφισαν το «1917» του Σαμ Μέντες ενώ το Όσκαρ κέρδισαν στην απονομή του 2020, τα «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν-χο από τη Νότιο Κορέα, αλλά και τη χρονιά του «La La Land» του Ντάμιεν Σαζέλ και του διαβόητου μπερδέματος με το «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς.

Οι φετινές λοιπόν υποψηφιότητες του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών είναι οι εξής:

«Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον

«The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα

«Black Panther: Wakanda Forever» του Ράιαν Κούγκλερ

«Elvis» του Μπαζ Λούρμαν

«Everything Everywhere All at Once» των Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ

«The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ

«Glass Onion: A Knives Out Mystery» σε σκηνοθεσία Ράιαν Τζόνσον που γυρίστηκε στις Σπέτσες

«TÁR» του Τοντ Φιλντ

«Top Gun: Maverick» του Τζόζεφ Κοζίνσκι

«The Whale - Η Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι.

Αυτό μας δείχνει πως για τα Όσκαρ 2023 και την μεγάλη κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, υπάρχει μία τουλάχιστον εφτάδα ταινιών που έχει σχεδόν «κλειδώσει» την υποψηφιότητα και αυτές είναι οι εξής: «Avatar: The Way of Water», «The Banshees of Inisherin», «Elvis», «Everything Everywhere All at Once», «The Fabelmans», «TÁR» και «Top Gun: Maverick». Από εκεί και πέρα, μπορεί να προκύψει και κάποια έκπληξη από τα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών τεχνών και επιστημών.