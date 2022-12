The Dark Elf Trilogy: Τα 3 πρώτα audiobooks από τον κόσμο των Forgotten Realms κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Anubis

Οι Εκδόσεις Anubis συνεχίζουν το ταξίδι τους σε έναν από τους πιο αγαπημένους και πολυταξιδεμένους κόσμους του Φανταστικού, τα Forgotten Realms, με οδηγό τον πιο διάσημο ήρωά τους, τον drow ρέιντζερ, Ντριτζτ Ντο Έρντεν. Για 1η φορά στα ελληνικά, οι φαν των Λησμονημένων Βασιλείων μπορούν να απολαύσουν τις περιπέτειες του Ντριτζτ και σε audiobooks.

Η αρχή γίνεται με τα μυθιστορήματα της τριλογίας του R.A. Salvatore «The Dark Elf Trilogy» με τίτλο «Πατρίδα», «Εξορία» και «Ξενιτιά».

Η «Dark Elf Trilogy» αποτελεί prequel της τριλογίας «Icewind Dale» και είναι αφιερωμένη στη ζωή του Ντριτζτ Ντο Έρντεν, ενός ήρωα που έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως βοηθητικός χαρακτήρας, αλλά έγινε τόσο δημοφιλής, που γρήγορα κατέκτησε την πρώτη θέση στο ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού. Τα βιβλία «Πατρίδα», «Εξορία» και «Ξενιτιά» μας συστήνουν τον Ντριτζτ πριν γνωρίσει τους Συντρόφους του και μας δίνουν πληροφορίες για το μυστηριώδες ξωτικό που έγινε ο προστάτης των Forgotten Realms, αφήνοντας πίσω μια παράδοση μίσους και σφαγής.

Η παραγωγή των ηχητικών βιβλίων έγινε σε συνεργασία με το studio παραγωγής Framerate, με αφηγητή τον Αντώνη Λεκόπουλο.

Τα βιβλία είναι διαθέσιμα για downloading μέσα από το e-shop των Εκδόσεων Anubis στο anubis.gr, όπως και από τις πλατφόρμες bookvoice.gr και jukebooks.gr.

Από τις Εκδόσεις Anubis επανακυκλοφόρησαν με νέα εξώφυλλα τα μυθιστορήματα των σειρών «The Dark Elf Trilogy», «The Icewind Dale Trilogy», «Legacy of the Drow», «Paths of Darkness», «The Sellswords», «The Hunter’s Blades», «Transitions» και «Neverwinter Saga». Αποτελούν τα 26 πρώτα βιβλία της σειράς «The Legend of Drizzt», με πρωταγωνιστή τον διάσημο drow ranger Ντριτζτ Ντο Έρντεν. Κυκλοφορούν επίσης το προοίμιο της σειράς «Companions Codex» με τίτλο «Οι Σύντροφοι», τα βιβλία της τριλογίας «Companions Codex», καθώς και «Οι Χαμένες Ιστορίες», μια επική ανθολογία διηγημάτων με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Ντριτζτ Ντο Έρντεν, όλα από την πένα του R.A. Salvatore.

«Πατρίδα»

Από τις ανήλιαγες σήραγγες του Άντερνταρκ μέχρι τον γεμάτο κινδύνους κόσμο της επιφάνειας, ο κορυφαίος συγγραφέας R.A. Salvatore αφηγείται τα πρώτα βήματα του ατρόμητου Ντριτζτ Ντο Έρντεν, του διασημότερου ήρωα των Forgotten Realms.

Έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων αναγνωστών παγκοσμίως, τα βιβλία του συναρπαστικού κόσμου φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Drizzt Do’Urden τώρα και σε audiobook!

Στοιχεία Audiobook:

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Αφηγητής: Αντώνης Λεκόπουλος

Μετάφραση: Bίκη Σαρμπάνη

Πρωτότυπος Τίτλος: Homeland

Σειρές: The Dark Elf Trilogy, Βιβλίο 1 / The Legend of Drizzt, Βιβλίο 1

Κατηγορία: Fantasy, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία

Διάρκεια: 11 ώρες.

«Εξορία»

Εχθρικές πέρα από όσο μπορεί να φανταστεί ένας κάτοικος της επιφάνειας, οι δαιδαλώδεις υπόγειες σήραγγες του Άντερνταρκ είναι μια πρόκληση για όσους τις διαβαίνουν. Μεταξύ αυτών είναι ο Ντριτζτ Ντο Έρντεν και ο μαγικός του πάνθηρας, η Γκουένγουιβαρ. Εξόριστος από την πατρική του γη, ο Ντριτζτ πρέπει να πολεμήσει για μια νέα πατρίδα στον αχανή υπόγειο λαβύρινθο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να έχει το νου του για τη μοχθηρή οικογένειά του – γιατί οι νταρκ ελφ είναι μια φυλή που δε συγχωρεί…

Στοιχεία Audiobook:

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Αφηγητής: Αντώνης Λεκόπουλος

Μετάφραση: Bίκη Σαρμπάνη

Πρωτότυπος Τίτλος: Exile

Σειρές: The Dark Elf Trilogy, Βιβλίο 2 / The Legend of Drizzt, Βιβλίο 2

Κατηγορία: Fantasy, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία

Διάρκεια: 11 ώρες.

«Ξενιτιά»

Μακριά από το ανηλεές Άντερνταρκ, ο Ντριτζτ Ντο Έρντεν παλεύει για να επιζήσει στον κόσμο της επιφάνειας. Εγκαταλείποντας τους νταρκ ελφ, ο νεαρός ντρόου εγκαθίσταται σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό από εκείνον που γνώριζε. Κι ενώ πασχίζει να κατανοήσει τη νέα του πατρίδα, η αποδοχή από τους κατοίκους του υπέργειου κόσμου θα αποδειχθεί κάθε άλλο παρά εύκολη.

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Αφηγητής: Αντώνης Λεκόπουλος

Μετάφραση: Bίκη Σαρμπάνη

Πρωτότυπος Τίτλος: Sojourn

Σειρές: The Dark Elf Trilogy, Βιβλίο 3 / The Legend of Drizzt, Βιβλίο 3

Κατηγορία: Fantasy, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία

Διάρκεια: 11 ώρες.