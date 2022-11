Στις 24/11 βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες το “Bones and All” με τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Η σχετική διαφημιστική αφίσα του φιλμ “Bones and All” ήδη φιγουράρει στις προθήκες των Odeon Veso Mare, στην Πάτρα ενόψει της πρεμιέρας του φιλμ που είχε προβληθεί στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, στις Ελληνικές αίθουσες στις 24 Νοεμβρίου 2022 σε διανομή της Tanweer.

Την ταινία έχει σκηνοθετήσει ο 51χρονος Λούκα Γκουαντανίνο και το σενάριο (βασισμένο σε μυθιστόρημα της Καμίλ ντε Άντζελις) υπογράφει ο Ντέιβιντ Κάσγκανιτς.

Πρωταγωνιστεί ο νεαρός σταρ Τιμοτέ Σαλαμέ στη 2η συνεργασία του με τον Γκουαντανίνο μετά το Οσκαρικό «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου». Παίζουν και η Τέιλορ Ράσελ (“Waves”, “The Heart Still Hums”), ο Μαρκ Ράιλανς, η Τζέσικα Χάρπερ, οι Αντρέ Χόλαντ, Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, Φρανσέσκα Σκορσέζε, Κλόε Σεβινί, και ο Μάικλ Στούλμπαργκ.

Η αντισυμβατική αυτή ταινία τιμήθηκε με το Αργυρό Λιοντάρι Σκηνοθεσίας στον Λούκα Γκουαντανίνο, στο 79ο Φεστιβάλ Βενετίας & με το Βραβείο "Μαρσέλο Μαστρογιάνι" Νέου Ταλέντου: Τέιλορ Ράσελ, επίσης στο 79ο Φεστιβάλ Βενετίας.

Το “Bones and All” είναι η ιστορία αγάπης ανάμεσα στην Μάρεν (Τέιλορ Ράσελ), μία νεαρή γυναίκα που μαθαίνει πως να επιβιώνει στο περιθώριο της κοινωνίας, και τον Λι (Τιμοτέ Σαλαμέ) έναν ακραίο και στερημένο τυχοδιώκτη… οι οποίοι συναντιούνται και ενώνονται σε μια οδύσσεια χιλιομέτρων που τους οδηγεί στις περιφερειακές διαδρομές, στα κρυφά περάσματα και στις παγίδες της Αμερικής του Ρόναλντ Ρίγκαν. Όμως, παρά το γεγονός ότι καταβάλλουν τις καλύτερες προσπάθειές τους, όλοι οι δρόμοι οδηγούν πίσω στο τρομακτικό παρελθόν τους και σε μια τελική στάση που θα καθορίσει αν η αγάπη τους μπορεί να επιβιώσει από την διαφορετικότητά τους.

Η ταινία “Bones and All” έρχεται από την Metro Goldwyn Mayer Pictures. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ που ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για το συγκινητικό “Να με Φωνάζεις με τ’ όνομά σου” το 2017, ήταν εκπληκτικός και στο “Dune” του Ντενίς Βιλνέβ. Ακόμα ο Μάικλ Στούλμπαργκ που επίσης παίζει στο “Bones and All”, ήταν εξαιρετικός στο “Να με Φωνάζεις με τ’ όνομά σου”, στο ρόλο του πατέρα του Έλιο – Τιμοτέ Σαλαμέ, ενώ είχε πρωταγωνιστήσει και στην Οσκαρική ταινία “Η Μορφή του νερού” του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο το 2018.

Το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Κάσγκανιτς (“Suspiria”, “Κάτω από τον ήλιο - A Bigger Splash” επίσης του Γκουαντανίνο), βασισμένο στο μυθιστόρημα της Καμίλ Ντε Άντζελις. Είναι μία παραγωγή των Λούκα Γκουαντανίνο, Τερίσα Παρκ, Μάρκο Μοραμπίτο, Ντέιβιντ Κάσγκανιτς, Φραντζέσκο Μέλτσι Ντ’Ερίλ, Λορέντζο Μιέλι, Γκαμπριέλε Μοράτι, Πίτερ Σπίαρς και Τιμοτέ Σαλαμέ. Την εκτέλεση παραγωγής ανέλαβαν οι Τζιοβάνι Κοράντο, Ραφαέλα Βισκάρντι, Μορένο Ζάνι, Μάρκο Κολόμπο και Τζόναθαν Μόντεπερ.

Η δημιουργική ομάδα του ταλαντούχου Λούκα Γκουανταντίνο πίσω από τις κάμερες περιλαμβάνει τον διευθυντή φωτογραφίας Αρσένι Κατσατούραν (“Eyimofe (This Is My Desire)”, “The Idol”), τον σχεδιαστή παραγωγής ‘Ελιοτ Χοστέτερ (“Beckett,” “Waves”), τον μοντέρ Μάρκο Κόστα (“We Are Who We Are,” “Suspiria”), τη σχεδιάστρια κοστουμιών Τζούλια Πιερσάντι (“Suspiria”, “Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου”) και τους συνθέτες Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος (“Soul”, “Mank”).

Όπως προείπαμε, η ταινία θα βγει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 από την Tanweer.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ