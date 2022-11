Αυτό είναι το καλύτερο τυρί στον κόσμο για το 2022

Οι 16 τελικοί φιναλίστ με σειρά κατάταξης ήταν:

Le Gruyère AOP surchoix, από τον τυροκόμο Vorderfultigen και τον affineur Gourmino

Gorgonzola Dolce DOP από την De’ Magi

Grosse Tomme de Bufflonne Cave Jacobine από την Prolactine France

Âlde Fryske από το De Fryske

Tomme de chèvre Cave Jacobine από την Prolactine France

PATA DE MULO CURADO LOS PAYUELOS από Quesería Artesanal Los Payuelos

Greensward από το Murray’s Cheese

Devon Blue από το Ticklemore Cheese

Spenwood από το Village Maid Cheese

Grosse Tomme de chèvre Cave Rousseau από την Prolactine France

Sinodun Hill από το Norton and Yarrow Cheese

Gorwydd Caerphilly από την Trethowan’s Dairy Ltd

Großer Deichkäse 12 Monate από Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG

MA-TRU’ Pecorino Amatriciano από τηνLLI PETRUCCI SRL

L’Ambra di Talamello από τη Rocca Toscana Formaggi S.R.L.

Gentenaer από το Little Cheese Farm

ΠΗΓΗ