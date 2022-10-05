Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΕΤΩΝ 72
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 6-10-2022 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΟΛΓΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΔΙΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: ΑΚΡΙΒΗ (χήρα) ΑΠΟΛ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΥΝΟΔΗ ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟ
(ΕΤΩΝ 45)
Θανόντα, κηδεύουμε την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 16:00 από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η σύζυγος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τα παιδιά του: ΣΤΕΛΛΑ, ΜΠΕΜΠΗΣ
Οι γονείς: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΪΠΑΛΕΞΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΘΥΜΑΚΗ
Η αδελφή του: ΚΥΡΙΑΚΗ
Οι θείοι του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΒΕΡΡΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6/10/2022 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΡΑ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΤΥΡΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΑΣΤ. ΒΕΡΡΑ, ΜΑΡΘΑ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΒΕΡΡΑ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΗΡΑ) ΑΣ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΗΣΤ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΠΙΘΕΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΛΟΥΜΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΔΟΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ <<ΣΤΕΓΗΣ ΑΓΑΠΗΣ>>.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ (ΜΑΡΙΤΣΟΣ)
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/10/2022 & ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΩΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΝΙΚΟΣ & ΗΛΙΑΝΑ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΖΩΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 88
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 7-10-2022 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Πύργου Ηλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΘΕΟΔΩΡΑ, ΛΥΔΙΑ & ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΖΩΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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