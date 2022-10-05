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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ

ΕΤΩΝ  72
 
Θανούσα  κηδεύουμε  την Πέμπτη  6-10-2022 & ώρα 4 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων  Α΄ Δημοτικό  Νεκροταφείο  Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΟΛΓΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΔΙΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΑΚΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΕΣ: ΑΚΡΙΒΗ (χήρα) ΑΠΟΛ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ    ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΥΝΟΔΗ ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟ

(ΕΤΩΝ 45)

Θανόντα, κηδεύουμε την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 16:00 από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η σύζυγος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τα παιδιά του: ΣΤΕΛΛΑ, ΜΠΕΜΠΗΣ

Οι γονείς: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΪΠΑΛΕΞΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΘΥΜΑΚΗ

Η αδελφή του: ΚΥΡΙΑΚΗ

Οι θείοι του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΒΕΡΡΑ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6/10/2022 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΡΑ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΤΥΡΗΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΑΣΤ. ΒΕΡΡΑ, ΜΑΡΘΑ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΒΕΡΡΑ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΗΡΑ) ΑΣ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΗΣΤ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΠΙΘΕΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΕΤΩΝ 86 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΛΟΥΜΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΔΟΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ <<ΣΤΕΓΗΣ ΑΓΑΠΗΣ>>.   

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 82

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ (ΜΑΡΙΤΣΟΣ)

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/10/2022 & ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΩΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΝΙΚΟΣ & ΗΛΙΑΝΑ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΖΩΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                           

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΧΡΗΣΤΟ  ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ

ΣΥΝ/ΧΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΩΝ    88

Θανόντα  κηδεύουμε την Παρασκευή  7-10-2022 & ώρα  10 π. μ.  από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Πύργου Ηλείας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΘΕΟΔΩΡΑ, ΛΥΔΙΑ & ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΖΩΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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