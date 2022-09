Wolverine: Ο Ράιαν Ρέινολντς ανακοίνωσε την επιστροφή του Χιου Τζάκμαν μέσα από ένα βίντεο

Με έναν πρωτότυπο τρόπο ανακοίνωσε την επιστροφή του Χιου Τζάκμαν στον ρόλο του Wolverine o Ράιαν Ρέινολντς.

Αν και η παραγωγή είχε ανακοινωθεί εδώ και καιρό, κανείς μέχρι στιγμής δεν γνώριζε την ημερομηνία της επίσημης πρεμιέρας.

Όπως αποκάλυψε όμως, ο Ράιαν Ρέινολντς το «Deadpool 3» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024.

Τα ευχάριστα νέα έγιναν γνωστά μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του ηθοποιού στο Twitter. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρέινολντς φαίνεται να απαριθμεί ένα - ένα όλα τα προνόμια που χρειάζεται να διαθέτει ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον ήρωα. Ωστόσο, καταλήγει πως ο ίδιος δεν διαθέτει κανένα από αυτά.



Τη στιγμή εκείνη εμφανίζεται ο Χιου Τζάκμαν. Αμέσως, ο Ρέινολντς τον ρωτά «Χιου, τι θα έλεγες να παίξεις για ακόμα μια φορά τον Wolverin;», με εκείνον να του απαντά «ναι, σίγουρα, γιατί όχι;».

Τη στιγμή εκείνη, ξεκινάει το τραγούδι «I will Always Love You», παραφρασμένο σε «I Will Always Love Hugh».

Δείτε το βίντεο: