Μπάιντεν σε Πούτιν για πιθανή χρήση πυρηνικών: «Μην το κάνεις... μη... μη... Θα υπάρξουν συνέπειες»

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια ύψους 600 εκατομμρίων δολαρίων για να ενισχύσει τον ουκρανικό στρατό να διατηρήσει τη δυναμική του απέναντι στη Ρωσία.

Σε συνέντευξη που έδωσε για την εκπομπή "60 Minutes" του CBS και θα προβληθεί την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για τις πρόσφατες επιτυχίες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης - και τους κινδύνους που μπορεί αυτές να επιφέρουν.

President Biden to Vladimir Putin on threat of nuclear war: Don’t | 60 Minutes



«Καθώς η Ουκρανία πετυχαίνει στο πεδίο της μάχης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έρχεται σε δύσκολη θέση και στριμώχνεται στη γωνία», είπε ο δημοσιόγραφος στον Μπάιντεν. «Και αναρωτιέμαι, κ. Πρόεδρε, τι θα του λέγατε αν σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει χημικά ή τακτικά πυρηνικά όπλα» συνέχισε.

«Μην το κάνεις. Μη. Μη. Θα αλλάξεις το πρόσωπο του πολέμου σε σχέση με οτιδήποτε άλλο ακολούθησε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε ο κ. Μπάιντεν.

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν ο Πούτιν ξεπερνούσε αυτή την κόκκινη γραμμή, ο πρόεδρος δεν απάντησε με λεπτομέρειες.

«Νομίζετε ότι θα σας έλεγα αν ήξερα ακριβώς ποιες θα ήταν; Φυσικά, δεν πρόκειται να σας πω. Θα έχει, όμως, συνέπειες», είπε ο κ. Μπάιντεν. «Θα γίνουν περισσότερο παρίας στον κόσμο από ό,τι ήταν οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Και ανάλογα με την έκταση των πράξεών του θα καθοριστεί η αντίδραση που θα υπάρξει» συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα