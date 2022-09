Την Τρίτη 6/9 στον Πειραιά συναυλία των Artists United – Αλέξανδρου Χαχαλη, Chris Van Cleave, Scarlet Rivera

Τρεις παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες, ο Chris Van Cleave, η Scarlet Rivera και Πατρινός μουσικός δημιουργός Αλέξανδρος Χάχαλης, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν ένα νέο μουσικό σχήμα τους «Artists United». Τα έργα που δημιουργούν είναι εστιασμένα σε παναθρώπινα προβλήματα, όπως πχ της κλιματικής αλλαγής, του κοινωνικού αναβρασμού και την αναγκαιότητα της προστασίας όλων των εμβίων όντων επί της γης, γεγονός που αναδεικνύεται από τους τίτλους τους:

CARRY THE FLAME ALL LIFE IS SACRED, LOVE THE EARTH, SPIRIT OF FREEDOM.

Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 στις 10 μ.μ. θα δώσουν μία συναυλία στον Πειραιά (Κολοκοτρώνη 30) και μαζί τους θα βρεθούν επί σκηνής ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Alex Foster, o δημοφιλής τραγουδιστής και συνθέτης Γιάννης Σαββιδάκης και ο εξαιρετικός κρουστός Κώστας Ακτύπης.

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες:

O Chris Van Cleave από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με το musical, όπου συμμετείχε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους όπως ο Ιησούς, στις θεατρικές παραστάσεις «Jesus Christ Superstar», στο «Hair» κ.α. Επίσης υπήρξε τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός σε συγκροτήματα όπως οι «Meadow», « Pyramid» κ.α. έχοντας συνθέσει πάνω από 600 μουσικά κομμάτια σε ύφος folk, rock, country, R&B, jazz, reggae και musical theatre. Οι συνεργασίες του περιλαμβάνουν σπουδαία ονόματα της αμερικανικής σκηνής, όντας support για χρόνια σε συναυλίες των Kansas, Poco, Eric Burdon, Leon Russell, και Buckwheat Zydeco. Έχει επίσης συνεργαστεί επί σκηνής με ονόματα όπως οι Bee Gees, Suzi Quatro, Laura Branigan, Jim McCarty (Yardbirds), κ.α.

Scarlet Rivera

Η υποψήφια για βραβείο Grammy Αμερικανίδα μουσικός Scarlet Rivera θεωρείται εκ των πρωτοπόρων στη ροκ μουσική, παίζοντας ηλεκτρικό βιολί. Με κλασικές μουσικές βάσεις η Rivera έχει δοκιμαστεί και πειραματιστεί με σχεδόν όλα τα είδη της μουσικής από Rock fusion και Jazz μέχρι Latin. Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν ο θρύλος Bob Dylan, ο πρώτος που ανακάλυψε και διέκρινε το ταλέντο της Scarlet Rivera, προσκαλώντας την να συμμετέχει στο θρυλικό album ‘Desire’ και στην Rolling Thunder Revue tour. Ο Dylan αναγνώρισε την ιδιοφυία της Scarlet και το όραμα της ως μία βιολονίστα που μπορεί να παίζει ως βασική κιθαρίστα.

Το φωνητικό της ντεμπούτο που προτάθηκε για Grammy, ‘All of Me’ έχει λάβει πολύ καλές κριτικές.

*Ο Αλέξανδρος Χάχαλης είναι θεατρικός συνθέτης, πιανίστας, εκτελεστής και ποιητής. To έργο του χαρακτηρίζεται «avant garde», επαναστατικό και επικό, εκπορευόμενο από τον ελληνικό πολιτισμό. Έχει συνθέσει για διασήμους γλύπτες & ζωγράφους έχει δώσει παραστάσεις σε συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς και φεστιβάλ παγκοσμίως Το 2014 παρουσίασε το διαστημικό έργο ΠΥΡΑΕΙΖΩΟΝ προς τιμήν του θρυλικού εκλιπόντος αστροναύτη Neil Armstrong, του Ρώσου κοσμοναύτη Alexei Leonov, και παγκοσμίως διακεκριμένων αστροναυτών, επιστημόνων και καλλιτεχνών συμμετεχόντων όπως οι Charles Duke, Walter Cunningham, Stephen Hawking, Richard Dawkins, Βrian May, Rick Wakeman), στο περίφημο Φεστιβάλ Αστρονομίας & Μουσικής STARMUS, στο διάσημο θέατρο Grande Auditorio de Tenerife στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την Κρατική Τηλεόραση της Ισπανίας. Η τελευταία συνεργασία ήταν φέτος καλοκαίρι με την σοπράνο Giorgia Fumanti με το έργο «Αθάνατοι Θνητοί Θνητοί Αθάνατοι: Ωδή στον Βαγγέλη Παπαθανασίου».

Ο Alex Foster είναι γνωστός jazz σαξοφωνίστας, από το “Saturday Night Live”, ως μέλος της house band στην οποία συμμετέχει πάνω από 30 χρόνια. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Lou Reed, Paul Simon, Miles Davis, Jaco Pastorious, McCoy Tyner, Jack DeJonnette, Aretha Franklin και πολλούς άλλους. Είναι επίσης συμπαραγωγός στο Mingus Big Band, το οποίο ήταν υποψήφιο για Grammy το 2005, και αργότερα κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο Μεγάλο τζαζ μουσικό σύνολο, με τους Mingus Orchestra and Mingus Dynasty.

Ο Κώστας Ακτύπης είναι Έλληνας μουσικός, ντράμερ και κρουστός. Έχει συνεργαστεί με συγκροτήματα, όπως “Raymond Penn and the Mandingo band”, “Τρίτη Όχθη”, “Jazz Friends” και πολλά άλλα, καθώς και με γνωστούς Έλληνες και ξένους μουσικούς. Ανάμεσα στις συνεργασίες του συγκαταλέγονται μουσικοί όπως Chris Van Cleave, Alex Foster, Αλέξανδρος Χάχαλης, Joe Berger, Clint Bahr, Alex Maguire, Jude Shiels, Fil Barry, Χρήστος Στασινόπουλος, Δημήτρης Πουλικάκος, Λάκης Παπαδόπουλο,ς κ.α.

*Ο Γιάννης Σαββιδάκης είναι δημοφιλής τραγουδιστής και συνθέτης στιχουργός και ηθοποιός με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, με καριέρα και στην Αμερική. Το 1989 δημιούργησε στην Ολλανδία το μουσικό σχήμα just us. Το 1989 συμμετείχε στη Eurovision εκπροσωπώντας την Κύπρο μαζί με την Φανή Πολυμέρη και πήραν την 11η θέση με το τραγούδι "Απόψε ας βρεθούμε". Εχει σημειώσει σημαντική και επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο της μουσικής όπως και στον τηλεοπτικό χώρο.Το 1993 συνεργάστηκε με τον Μίμη Πλέσσα στο ΣΙΝΕΜΑ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. Την άνοιξη του 2014 συμμετείχε στο κυριακάτικο show yor face sounds familiar 2, στο οποίο αναδείχθηκε νικητής ερμηνεύοντας το τραγούδι ΤΙΓΡΗΣ του Ψαραντώνη.

Την μουσική βραδιά θα παρουσιάσουν οι Ζαχαρούλα Παπαδαάκη και η Παναγιώτα Μπλέτα.

Η Ζαχαρούλα Παπαδάκη γεννήθηκε στην Σπάρτη, μεγάλωσε, σπούδασε και έζησε στην Αθήνα. Υπήρξε πιστοποιημένο στέλεχος στην ALPHA BANK σε επιτελικές θέσεις και διετέλεσε περιφερειακός. Μετά από μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία αφιερώθηκε αποκλειστικά στην τέχνη. Είναι συγγραφέας και ποιήτρια, ασχολείται με την δημιουργική γραφή και έργα κοινωνικού περιεχομένου. Έχει εκδώσει το ιστορικό θεατρικό έργο με τίτλο «Το Πεντοζάλι της Λευτεριάς».

Διακρίσεις: 1ο βραβείο Συγγραφής Στίχου της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος. Παρουσιάζει εκδηλώσεις, ραδιοφωνικές εκπομπές, κάνει σπηκάζ.

Τέλος, η συγγραφέας-διανοήτρια Παναγιώτα Μπλέτα σπούδασε στη Νέα Υόρκη: ΜΒΑ- New York Institute of Technology και BSc Marketing-Management - City University of New York. Δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου και διακρίθηκε ως Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου. Δημιούργησε το πρώτο Δημοτικό Κ.Ε.Π. στην Ελλάδα - Κ.Ε.Π. Χαλανδρίου. Διατέλεσε Υποψήφια Νομάρχης - Νομός Λακωνίας. Συνεργάστηκε επαγγελματικά με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στην έρευνα, την επικοινωνία, τη συμβουλευτική, την εστίαση, την εκπαίδευση. Έχει συγγράψει 19 βιβλία και πάνω από 250 άρθρα.