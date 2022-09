Ο δικός μας Σεπτέμβρης: 13 Xρόνια thebest.gr- Continuing to the top

Εκείνος ο Σεπτέμβριος, ο πρώτος

Άν υπάρχει κάτι που έκανε τον Νάσο Νασόπουλο να ξεχωρίζει ευθύς αμέσως, αυτό ήταν οι ιδέες του αλλά και το μεταδοτικό πάθος με το οποίο τις διατύπωνε. Εκείνη την περίοδο είχε ίσως την πιο μεγάλη και μαζί με αυτή και την απόλυτη βεβαιότητα της εξέλιξης που θα τον δικαίωνε.

Η πρώτη σκέψη για τη δημιουργία ενός site είχε γεννηθεί το 2007 όταν κυκλοφόρησε το BEST magazine, περιοδικό που εκτοξεύτηκε σε πωλήσεις άμα τη εμφανίσει του. Η ιδέα αφορούσε εν αρχή τη δημιουργία ενός ψηφιακού τόπου που θα λειτουργούσε ως το «δίδυμο» του περιοδικού και θα ήταν συνώνυμό του. Το BEST θα αποκτούσε το thebest.gr και θα όδευαν μαζί για …τα καλύτερα. To σύνθημα; Βe the Best.

Εκείνη την εποχή η ιδέα του Νασόπουλου φάνταζε σε πολλούς είτε ως ξενόγλωσσο δίχως μετάφραση, είτε ως ρίσκο προορισμένο για την καταστροφή.

Όταν έλεγες Τύπος στην Ελλάδα του 2007 εννοούσες τις εφημερίδες (το πιο extreme ήταν η τηλεόραση που σου έδινε τις πιο φρέσκες ειδήσεις). Όταν μάλιστα μιλούσες για «ηλεκτρονικό Τύπο» έβλεπες μπροστά σου άκρως απορημένες φυσιογνωμίες. Άν το τραβούσες λίγο παρακάτω και μιλούσες για social media τότε σίγουρα σε θεωρούσαν τρελό. Ο Νασόπουλος το προχωρούσε. Και ναι, τον έλεγαν τρελό.

Ήταν ο επιχειρηματίας Χριστόφορος Πετρής αυτός που στήριξε όχι μόνο την ιδέα η οποία φάνταζε παράτολμη, αλλά και την επένδυση του thebest.gr (η οποία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη καθώς τέθηκαν εξ αρχής οι όροι της «βαριάς» και σύγχρονης υποδομής). Ο τρίτος του εγχειρήματος ήταν ο οδοντίατρος και δημοτικός συμβούλος Τάκης Γκίκας. Eπικεφαλής τέθηκε ο Νάσος πετώντας τη σαΐτα ψηλά από το πρώτο λεπτό της λειτουργίας του portal.

Κάπως έτσι σε μια εποχή που στο χώρο του διαδικτύου επιχειρούσαν ελάχιστα sites όπως το in.gr, το zougla.gr και το -πανίσχυρο τότε- troktiko, το thebest.gr ερχόταν με τόλμη να προστεθεί στα πρώτα ενημερωτικά sites πανελλαδικά και να ανοίξει το δρόμο για τη διαδικτυακή ενημέρωση στην ελληνική περιφέρεια, αλλάζοντας το τοπίο των ΜΜΕ σε μια περίοδο που στα περισσότερα σπίτια δεν υπήρχαν καν κομπιούτερ!

Το πιο σημαντικό άλλωστε δεν είναι να ακολουθείς την εποχή, αλλά να την προβλέπεις. Και ο Νάσος Νασόπουλος είχε προβλέψει σωστά.