Η Ρουμανο-Ελληνική συμπαραγωγή «Προς τον Βορρά – The North» που γυρίστηκε στο Κατάκολο της Ηλείας πάει Βενετία

Το πρόγραμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ανακοινώθηκε και όπως έγινε γνωστό, φέτος η εναρκτήρια ταινία θα είναι η νέα σκηνοθετική δημιουργία του Νόα Μπόμπακ με τίτλο «White Noise», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Ντράιβερ, Γκρέτα Γκέργουικ και Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ και βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Ντον Ντελίλο. Η ταινία είναι παραγωγή του Netflix και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ταινία της διαδικτυακής πλατφόρμας θα ανοίξει το περίφημο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Το διαγωνιστικό τμήμα τώρα, όπως αναφέρει το flix.gr περιλαμβάνει και αναμενόμενες ταινίες όπως το «The Whale» του Ντάρεν Αρονόφσκι με τον αγνώριστο Μπρένταν Φρέιζερ, το «Bones and All» του Λούκα Γκουαντανίνο του «Να με Φωνάζεις με τ’ όνομα σου» και το «Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths» του τιμημένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, ανάμεσα σε άλλες, οι οποίες φέτος θα κονταροχτυπηθούν για το Χρυσό Λέοντα.

Επίσης στο διαγωνιστικό τμήμα Ορίζοντες του Φεστιβάλ της Βενετίας θα διαγωνιστεί και η Ρουμανο-Ελληνική συμπαραγωγή «Προς τον Βορρά» του Μιχάι Μινκάν, γυρισμένη στο Κατάκολο της Ηλείας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

White Noise του Νόα Μπόμπακ (ΗΠΑ) – Ταινία Έναρξης

Il Signore Delle Formiche του Τζάνι Αμέλιο (Ιταλία)

The Whale του Ντάρεν Αρονόφσκι (ΗΠΑ)

L’Immensità του Εμανουέλε Κριαλέζε (Ιταλία)

Saint Omer της Αλις Ντιόπ (Γαλλία)

Blonde του Αντριου Ντόμινικ (ΗΠΑ)

TAR του Τοντ Φιλντ (ΗΠΑ)

Love Life του Κότζι Φουκάντα (Ιαπωνία)

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Μεξικό)

Athena του Ρομέν Γαβρά (Γαλλία)

Bones and All του Λούκα Γκουαντανίνο

The Eternal Daughter της Τζοάνα Χογκ (Ηνωμένο Βασίλειο)

Beyond The Wall του Βαχίντ Τζαλιλβάντ (Ιράν)

The Banshees of Inisherin του Μάρτιν ΜακΝτόνα (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ)

Argentina, 1985 του Σαντιαγκο Μίτρε (Αργεντινή, ΗΠΑ)

ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

The Hanging Sun του Φραντσέσκο Καροτσίνι (Ιταλία) – Ταινία Λήξης

When The Waves Are Gone του Λαβ Ντίαζ (Φιλιππίνες, Γαλλία, Πορτογαλία, Δανία)

Living του Όλιβερ Χερμάνους (Ηνωμένο Βασίλειο)

Dead For a Dollar του Γουόλτερ Χιλ (ΗΠΑ)

Call Of God του Κιμ Κι-ντουκ (Εσθονία, Κιργιστάν, Λετονία)

Dreamin’ Wild του Μπιλ Πόλαντ (ΗΠΑ)

Master Garderner του Πολ Σρέιντερ (ΗΠΑ)

Siccitá του Πάολο Βίρτζι (Ιταλία)

Pearl του Τι Γουέστ (ΗΠΑ)

Don’t Worry Darling της Ολίβια Γουάιλντ (ΗΠΑ).

ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Freedom on Fire: Ukraine’s Fight For Freedom του Εβγκένι Αφινέφσκι (Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ)

The Matchmaker της Μπενεντέτα Αρτζεντιέρι (Ιταλία)

Gli Ultimi Giorni Dell’Umanità των Ενρίκο Γκέτσι και Αλεσάντρο Γκαγκλιάρντο (Ιταλία)

A Compassionate Spy του Στιβ Τζέιμς (ΗΠΑ)

Music For Black Pigeons των Γιόρχεν Λεθ και Αντρέας Κέφοεντ (Δανία)

The Kiev Trial του Σεργκέι Λοζνίτσα (Ολλανδία, Ουκρανία)

In Viaggio του Τζιανφράνκο Ρόζι (Ιταλία)

Bobi Wine Ghetto President των Κρίστοφερ Σαρπ και Μόουζις Μπγουάγιο (Ουγκάντα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ)

Nuclear του βραβευμένου με Όσκαρ, Όλιβερ Στόουν (ΗΠΑ)

ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

The Kingdom Exodus (Episodes 1-5) του Λαρς φον Τρίερ (Δανία)

Copenhagen Cowboy (Episodes 1-6) του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν (Δανία).

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Princess του Ρομπέρτο ντι Πάολις (Ιταλία)

Victim (Obet) του Μίχαλ Μπλάσκο (Σλοβακία, Τσεχία, Γερμανία)

On The Fringe (En Los Márgenes) του Χουάν Ντιέγκο Μπότο (Ισπανία)

Trenque Lauquen της Λάουρα Τσιταρέγια (Αργεντινή, Γερμανία)

Vera των Τίτσα Κόβι και Ράινερ Φρίμελ (Αυστρία)

Innocence του Γκάι Νταβίντι (Δανία, Ισραήλ, Φινλανδία, Ισλανδία) – Ντοκιμαντέρ

Blanquita του Φερνάντο Γκουτσόνι (Χιλή, Μεξικό)

For My Country του Ρασίντ Χαμί (Γαλλία, Ταϊπέι)

A Man του Κι Ισικάγουα (Ιαπωνία)

Bread and Salt του Ντέμιαν Κόκουρ (Πολωνία)

Luxembourg, Luxembourg του Αντόνιο Λούκιτς (Ουκρανία)

Ti Mangio il Cuore του Πίπο Μετζαπέσα (Ιταλία)

To φιλμ The North του Μιχάι Μινκάν (Ρουμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Τσεχία)

Autobiography του Μακμπούλ Μουμπάρακ (Γαλλία, Γερμανία, Κατάρ)

The Sitting Duck του Ζαν-Πολ Σαλομέ (Γαλλία)

World War III του Χούμαν Σεγιέντι (Ιράν)

The Happiest Man in the World της Τεόνα Στρούγκαρ Μίτεβσκα (Βοσνία, Βέλγιο, Δανία)

The Bride του Σέρτζιο Τρέφο (Πορτογαλία).

ΕΞΤΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Origin of Evil του Σεμπαστιάν Μαρνιέρ

Hanging Gardens του Αχμέντ Γιασίν Αλ Νταραντζί

Amanda της Καρολίνα Καβάλι

Nezouh της Σουντάντε Καντάν

Notte Fantasma του Φούβλιο Ρισουλέο

Wihtout Her του Αριαν Βαζιρνταφτάρι

Valeria Is Getting Married του Μίκαελ Βινίκ

Goliath του Αντιλκαχάν Γιερζάνοβ.

*Το 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα διεξαχθεί φέτος από τις 31 Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2022.