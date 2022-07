Oppenheimer: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας

Το «Oppenheimer» είναι βασισμένο στο βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer», του Κάι Μπερντ.

Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα αποτελεί την πρώτη πλήρη βιογραφία του φυσικού Ρόμπερτ Οπενχάιμερ - ενός από τους διασημότερους επιστήμονες του 20ού αιώνα. Το βιβλίο βασίζεται σε χιλιάδες δίσκους και επιστολές που συγκεντρώθηκαν από τεράστια αρχεία του FBI και περίπου εκατό συνεντεύξεις με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους του φυσικού.

Το φιλμ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουλίου του 2023.

