"Ms Marvel: Μετάλλαξη", το βραβευμένο με Hugo κόμικ της G. Willow Wilson μας ξανασυστήνεται

Με αφορμή τη νέα σειρά «Ms. Marvel» στην πλατφόρμα Disney+ που ήρθε και στην Ελλάδα, η έφηβη υπερηρωίδα Καμάλα Καν μας ξανασυστήνεται μέσα από το βραβευμένο με Hugo, graphic novel της G. Willow Wilson που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis

Ψυχαγωγική, διαφορετική και «κοσμική»! Η νέα σειρά του Marvel Universe, «Ms. Marvel», με πρωταγωνίστρια την έφηβη Καμάλα Καν «στριμάρει» ήδη στο Disney+, και όλοι μιλούν για μια ανάσα φρεσκάδας και μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στο τηλεοπτικό MCU.

Μεταφέροντας με ιδανικό τρόπο το πνεύμα και την ενέργεια της ιστορίας και των σκίτσων των G. Willow Wilson και Adrian Alphona στις τηλεοπτικές μας οθόνες, η νέα σειρά του Disney+ και της Marvel έχει στον πυρήνα της μια υπέροχη πρωταγωνίστρια, την Καμάλα Καν, που καταφέρνει να είναι η σούπερ ηρωίδα της νέας γενιάς.

Στον ομώνυμο ρόλο πρωταγωνιστεί η χαρισματική Iman Vellani στον πρώτο ρόλο της καριέρας της. Η νεαρή ηθοποιός καταφέρνει να ενσαρκώσει με επιτυχία τις εφηβικές ανησυχίες και την χαριτωμένη εκκεντρικότητα της Καμάλα Καν, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για το ρόλο της έφηβης, μουσουλμάνας σούπερ ηρωίδας.

Τα τρία πρώτα επεισόδια της «Ms. Marvel» προβάλλονται ήδη στο Disney+ και οι Εκδόσεις Anubis ξανασυστήνουν το βραβευμένο με Hugo graphic novel «Ms. Marvel: Μετάλλαξη» σε σενάριο της G. Willow Wilson και εικονογράφηση του Adrian Alphona.

Το κόμικ:

Η Καμάλα Καν είναι ένα κανονικό κορίτσι από το Τζέρσεϊ Σίτι – μέχρι που ξαφνικά αποκτά εκπληκτικές δυνάμεις. Μα ποια είναι η καινούργια Ms. Marvel; Μία απλή έφηβη; Ή μία πραγματική υπερηρωίδα; Ώρα να το ανακαλύψετε!

Όταν η Καμάλα ανακαλύπτει τους κινδύνους των νέων της δυνάμεων, παράλληλα φέρνει στο φως κι ένα μυστικό σχετικά με αυτές. Είναι η Καμάλα έτοιμη να χρησιμοποιήσει τις υπεράνθρωπες δυνάμεις της; Ή το βάρος της ευθύνης που κουβαλά θα αποδειχθεί πολύ μεγάλο γι’ αυτήν;

Ούτε η ίδια η Καμάλα ξέρει. Αλλά, όπως και να ’χει, θα ριχτεί στη δράση στο συναρπαστικό ντεμπούτο της, σε σενάριο της G. Willow Wilson (Air, Cairo) και εικονογράφηση του Adrian Alphona (Runaways)!

*To graphic novel «Ms. Marvel: Μετάλλαξη» κέρδισε το 2015 βραβείο Hugo στην κατηγορία Best Graphic Story.

Έγραψαν για το graphic novel:

«Η Καμάλα είναι μια αφοπλιστικά πειστική έφηβη υπερηρωίδα σε ένα graphic novel για απαιτητικούς αναγνώστες.» – npr.org

«Ένα απολαυστικό ντεμπούτο, με χιούμορ και με μια υπέροχη πρωταγωνίστρια. Το σκίτσο αποδίδει τέλεια την καθημερινότητα της Καμάλα Καν και την ιδιαίτερη φαντασία της.» – ign.com

Βιβλιογραφικά Στοιχεία:

Σενάριο: G. Willow Wilson

Εικονογράφηση: Adrian Alphona

Μετάφραση: Χρήστος Τσέλιος

Τίτλος Πρωτοτύπου: Ms. Marvel, Vol. 1: No Normal

Κατηγορία: Graphic Novel

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2019

Σελίδες: 112

7 πράγματα που αξίζει να γνωρίζουμε για τη Ms. Marvel

❖ Πήρε το όνομά της από την Captain Marvel.

H νεαρή Καμάλα μεγάλωσε έχοντας ως πρότυπό της την προστάτιδα του διαστήματος Captain Marvel. Όταν εμφανίστηκαν οι δυνάμεις της, από την ταραχή της, πήρε τη μορφή της διάσημης υπερηρωίδας! Αργότερα, διαμόρφωσε τη στολή της με έναν πιο προσωπικό τόνο, όμως πήρε το όνομα Marvel προς τιμήν της Carol Denvers.

❖ Δεν είναι μεταλλαγμένη αλλά Inhuman.

Αν και μάλλον η σειρά στο Disney+ θα αλλάξει το origin story του χαρακτήρα, στα κόμιξ η Καμάλα Καν αντλεί την καταγωγή της από τη διαστημική φυλή των Inhumans. Οι δυνάμεις τους αφυπνίζονται από το Terrigen Mist, μια βιοχημική ουσία που αντιδρά με τη φυσιολογία τους, δίνοντας ξεχωριστές δυνάμεις στον καθένα.

❖ Είναι η πρώτη Μουσουλμάνα πρωταγωνίστρια υπερηρωικού τίτλου.

Ενώ υπάρχουν και άλλοι μουσουλμάνοι ήρωες, η Μs. Marvel, με καταγωγή από το Πακιστάν, είναι η πρώτη μου απέκτησε δική της σειρά κόμιξ. Η δημιουργός της Sana Amanat ανέφερε πως ήθελε να δημιουργήσει μια νέα, αυθεντική ηρωίδα, η οποία θα μπορούσε να εξερευνήσει την αμερικανο-ισλαμική κουλτούρα με μια πιο φρέσκια οπτική.

❖ Είναι μία από τους νεότερους Avengers.

Αν και στο MCU αυτός ο τίτλος θα πήγαινε μάλλον στον νεαρό Peter Parker, στα κόμιξ, η Μs. Marvel κατάφερε να γίνει μέλος των Avengers και βοήθησε την ομάδα σε περιόδους κρίσης!

❖ Η σειρά του Disney+ δεν είναι η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση.

Αν και η σειρά του Disney+ είναι η πρώτη live action μεταφορά, η Μs. Marvel -παρά το νεαρό της ηλικίας της- έγινε τόσο δημοφιλής που κέρδισε μια θέση στην animation σειρά Avengers Assemble, ξεπερνώντας ήρωες με δεκαετίες ιστορίας πίσω τους, που ακόμα δεν έχουν κάνει κάποια εμφάνιση στην τηλεόραση.

❖ Έχει πολύ ιδιαίτερες δυνάμεις.

Οι δυνάμεις της περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να μεγεθύνει το σώμα της, να αλλάζει εντελώς της μορφή της και να θεραπεύεται με ταχύτητα ανάλογη του Wolverine!

❖ H σειρά θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για το The Marvels.

To μέλλον της Ms. Marvel δεν είναι στην τηλεόραση. Η σειρά θα περιλαμβάνει το origin της ηρωίδας, έπειτα όμως, η νεαρή Καμάλα Καν θα ταξιδέψει στο διάστημα για να συναντήσει την αγαπημένη της ηρωίδα, Captain Marvel, στην επερχόμενη κινηματογραφική ταινία The Marvels!