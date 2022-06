Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ του Γκλάστονμπέρι

Ο «αειθαλής» Πολ ΜακΚάρτνεϊ των θρυλικών Beatles, πλαισιωμένος από τους Μπρους Σπρίνγκστιν και Ντέιβ Γκρολ, έδωσε μια επική παράσταση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 25/6 στο Γκλάστονμπέρι, που περιελάμβανε τραγούδια από το πρώτο demo των Beatles μέχρι τις τελευταίες ηχογραφήσεις τους.

Ο 80χρονος τραγουδοποιός και ερμηνευτής, ο οποίος είχε γενέθλια πριν από μια εβδομάδα, ήταν ο γηραιότερος σταρ που έχει εμφανιστεί ποτέ στο Φεστιβάλ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, το οποίο γιόρτασε την 50η επέτειό του με καθυστέρηση δύο χρόνων εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

Ξεκινώντας με το «Can't Buy Me Love», ο ΜακΚάρτνεϊ διασκέδασε το πλήθος με τραγούδια που καλύπτουν μια περίοδο σχεδόν μισού αιώνα, από κλασικές επιτυχίες των Beatles μέχρι το «Come On to Me» από το άλμπουμ «Egypt Station» του 2018.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ