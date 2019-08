Εσείς ξέρετε πόσα πήραν οι Μπιτλς για το πρώτο τους συμβόλαιο;- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Απίστευτο, κι όμως αληθινό. Το πρώτο τους συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία τους εξασφάλισε 50 δολάρια, αλλά ήταν το εισιτήριο για την δόξα τους.

Η ιστορία είναι η εξής. Το συγκρότημα ήταν στο Αμβούργο ως support και έκανε μια διασκευή του «My Bonnie lies over the ocean» το 1961 που κυκλοφόρησε ως single. Και μπορεί να έβγαλαν μόνο 50 δολάρια, αλλά χάρης σε αυτό τους ανακάλυψε ο Μπράιαν Επστάιν. Έκαναν συμβόλαιο με την EMI, κυκλοφόρησαν το «Love me do» και η συνέχεια είναι γνωστή και …χρυσή.

Το συμβόλαιο αυτό βγαίνει τώρα σε δημοπρασία και αναμένεται να φτάσει τα 100.000 δολάρια.