Swimwear best off: Τα μαγιό που θα φορέσουμε φέτος από τους experts του είδους

Τάσος Νικολακόπουλος – Lutecia Lingerie

Mε δυο δημοφιλή και πολυσύχναστα καταστήματα στο εμπορικό κέντρο της Πάτρας, ο Τάσος Νικολακόπουλος χαρακτηρίζει τη σαιζόν που διανύουμε «Το καλοκαίρι της απελευθέρωσης». Κατά την άποψή του ο κόσμος έχει ανάγκη για look πιο αισιόδοξο και να βγει έξω νιώθοντας ελεύθερος και χαρούμενος. Στις συλλογές που αντιπροσωπεύει η Lutecia (Despi, Maaji, Calvin Klein, Bluepoint, Crool, Ysabel Mora, Helen, Erka κ.α) βλέπουμε πολύ φέτος τη λογική του σετ, το λεγόμενο «κομποζέ». Τα πιο γνωστά beachwear brands υποστηρίζουν ολοκληρωμένες εμφανίσεις τύπου τσάντα- καφτάνι- μαγιό. Μάλιστα, λανσάρονται και outfits τύπου «family stories», δηλαδή για ομοιόμορφη οικογενειακή αμφίεση, που έχουμε δει να υιοθετούν stars στο εξωτερικό. Λόγω της μόδας του sup στην παραλία αλλά και τη στροφή του κόσμου σε ιστιοπλοϊκά και σκάφη για διακοπές, παρατηρούνται και μαγιό με μανίκια που διευκολύνουν την κίνηση αλλά και ασορτί βερμούδες για τις γυναίκες. Εννοείται πως συνεχίζονται τα αισθησιακά κενά cut off, τα ψηλόμεσα και τα τολμηρά κοψίματα για τις πιο νεαρές ηλικίες. Για όλες όμως τις ηλικιακές ομάδες ο ένας ώμος, τα ιδιαίτερα ντεκολτέ, οι ωραίες πλάτες και οι εκρηκτικοί τόνοι του φούξια και του πορτοκαλί είναι must. Άλλο στοιχείο που επισημαίνει είναι πως πλέον τα μαγιό της μόδας σχεδιάζονται σαν ρούχα, με υφάσματα όπως τα ριπ ή τα πικέ και με λεπτομέρειες κατάλληλες για να φορεθούν και εκτός παραλίας. «Μετά το μπάνιο συνεχίζεις την έξοδο ως το βράδυ με φαγητό και ποτό, θέλοντας να δείχνεις stylish» αναφέρει. Στη Lutecia πάντως έχουν μαγιό και για ειδικές περιπτώσεις όπως για plus size καμπύλες ή γυναίκες με μαστεκτομή. Το body sculpture και η ικανοποίηση κάθε απαίτησης πέρα από ταμπού, αποτελεί ειδικότητα των καταστημάτων τους.