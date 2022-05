Ενδιαφέρουσα ημερίδα για τη Χρηματοδότηση μικρών Μη Κερδοσκοπικών Φορέων

Μία ακόμα ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώνεται από την συνεχώς δρώσα Πατρινή εταιρεία p-consulting.gr.

Αυτή την φορά, θέμα της ημερίδας είναι η εύρεση χρηματοδότησης για μικρούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, η οποία αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας ζητούμενο, καθώς συχνά, στην προσπάθειά τους να επιτελέσουν το κοινωνικό τους έργο, έρχονται αντιμέτωποι με την ανάγκη απόκτησης οικονομικών πόρων.

Σε αντίθεση με τους μικρούς, οι μεγαλύτεροι και έμπειροι μη κερδοσκοπικοί φορείς καταφέρνουν να βρουν οικονομικούς πόρους καθώς διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία στην εύρεση κεφαλαίων.

Ποιά είναι όμως η τεχνογνωσία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι μικρότεροι φορείς; Ποιά είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση κεφαλαίων; Πώς μπορούν να συνδεθούν με χρηματοδοτικούς φορείς; Πως κάποιοι μικροί μη κερδοσκοπικοί φορείς τα κατάφεραν;

Τα ζητήματα που αναφέρθηκαν θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν σε βάθος στην ημερίδα, που λαμβάνει χώρα την Τρίτη 31 Μαΐου, στις 18:00, στο Επιμελητήριο Αχαΐας.

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ KA2, e-patterns, στο οποίο η p-consulting.gr συμμετέχει ως εταίρος, και το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των στελεχών μικρών μη κερδοσκοπικών φορέων στην εύρεση κεφαλαίων.



Πρόγραμμα Ημερίδας



Συντονισμός Ημερίδας. Λίνα Μπάστα, Δημοσιογράφος



17:30 – 18:00 | Προσέλευση – Εγγραφές.



18:00 – 18:15 | Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί.

Ανδρέας Ντακόλιας. Διαχειριστής Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Αχαΐας, μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Αχαΐας ΣΕΒΠΕΔΕ – Enterprise Europe Network -HELLAS



18:15 – 18:30 | Υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας και χρηματοδότησης σε ΜμΕ

Δρ Αρετή Μούρκα (PhD in Physics), Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ

18:30 – 18:45 | Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς και χρηματοδότηση. Προβλήματα – προοπτικές.

Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, Co-Founder p-consulting.gr



18:45 – 19:05 | Συστήματα παρακολούθησης και αποτύπωσης της λειτουργίας μιας ΜΚΟ – Σύνδεση με χρηματοδότηση.

Δρ Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου / Συνιδρυτής HIGGS



19:05 – 19:25 | Εργαλεία χρηματοδότησης μικρών Μη Κερδοσκοπικών Φορέων.

Γιώργος Μελισσαρόπουλος, Impact Sustainability and Innovation Consultant, Founder of knowbox.fund



19:25 – 19:45 | Invest for the change!

Γιώργος Γιωργάκης, Διευθυντής της ΜΚΟ “Centre for Competence Development Cyprus (COMCY)”



19:45 – 20:05 | Η εμπειρία ενός Μη Κερδοσκοπικού Φορέα στη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Κοινωνικός Λειτουργός MSc, Γενικός Διευθυντής Σωματείοu ΦΡΟΝΤΙΖΩ



20:05 – 20:15 | Παρουσίαση του Έργου e-PATTERNS.

Γιώργος Κυριακίδης. Στέλεχος Ευρωπαϊκών Έργων, p-consulting.gr



20:15 – 20:30 | Ερωτήσεις – Συζήτηση με το κοινό



20:30 | Λήξη Ημερίδας

Σημειώνεται πως οι συμμετέχοντες/ουσες στην ημερίδα θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.