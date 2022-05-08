ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Όλοι οι σταυροί για την Νομαρχιακή Επιτροπή στο τμήμα Ερυμάνθου

Τα αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, για την Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαϊας, στο εκλογικό τμήμα Ερυμάνθου. Οι ψήφοι έχουν ως εξής:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΧΟΣ 13
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 2
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 56
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 25
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 86
ΓΕΡΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 108
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 113
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 8
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ 70
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ 78
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ 123
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΟΓΛΗ 12
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΩΤΣΗΣ 13
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 54
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 47
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΠΑΠΠΑ 22
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 15
ΣΟΦΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ 1
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ 1
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΕΣΣΙΑΝ 130
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΨΗ 30
ΗΛΙΑΣ ΖΑΚΑΣ 3
ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΕΛΛΗ) ΠΕΦΑΝΗ 2
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 23
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 25
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ 1
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΙΡΑΛΗΣ 125
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 24
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΜΠΙΡΗ 1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ 20
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ-ΝΤΟΥΛΙΑ 41
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