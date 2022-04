Πλησιάζει η ώρα λειτουργίας των θερινών - Για 12 ή 19/5 η έναρξη στο σινε Κάστρο στο Ρίο

Αυλαία σχεδόν ρίχνει η 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη στην Πάτρα καθώς δεν θα έχει κανονικό πρόγραμμα προβολών από τις 14 Απριλίου 2022 παρά μόνο όπως ανέφερε στο thebest.gr, ο Παναγιώτης Κοτσαύτης, κάποιες μεμονωμένες εκδηλώσεις κινηματογραφικού πάντα χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα η προσοχή μετά τις Άγιες μέρες του Πάσχα και την Πρωτομαγιά στρέφεται καιρού επιτρέποντος στα θερινά σινεμά που ήδη έχουν αρχίσει να προαναγγέλλουν τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας τους για την ερχόμενη καλοκαιρινή σαιζόν. Στην Αθήνα για παράδειγμα όπως είδαμε και στο flix.gr, θ’ ανοίξει στις 5 Μαΐου 2022 ένα από τα πιο ωραία και άνετα θερινά της Αθήνας, το Cine Άνεσις στη Λ. Κηφισίας ενώ ήδη ακούγεται πως την ίδια ημερομηνία ή λίγο μετά στις 12/5 θα ανοίξει τις πόρτες του και το σινε Φλοίσβος στο Φάληρο.

Όπως γράφει το flix.gr, οι πρώτες ταινίες που είναι προγραμματισμένες να βγουν στις θερινές αίθουσες την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου είναι μέχρι στιγμής οι εξής: το «Full Time» του Ερίκ Γκραβέλ, το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» της Μάρβελ σε σκηνοθεσία του Σαμ Ράιμι (5/5), το κοινωνικό φιλμ εποχής «Ο Πύργος του Downton 2: Μια Νέα Εποχή» του Σάιμον Κέρτις και το «100% Λύκος» του Αλεξ Στάντερμαν.

Με την έναρξη λειτουργίας των πρώτων θερινών αιθουσών, ελπίδα όλων είναι να δοθεί μια τονωτική "ένεση" στο box office μετά από μία παράξενη χειμερινή σαιζόν όπου υπήρξαν μεγάλες επιτυχίες και χιτ όπως ο “Σπάιντερμαν, No Way Home” του Τζον Γουότς ή ο νέος "The Batman" αλλά και αρκετές ταινίες που πήγαν απλώς καλά ή και μέτρια.

Στην Πάτρα όπως ανέφερε στο thebest.gr, ο Π. Κοτσαύτης, η σκέψη για το θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο είναι ν’ ανοίξει είτε στις 12 είτε την Πέμπτη 19/5/2022. Στις 26/5 αναμένουμε και το νέο «Top Gun, Maverick» με τον Τομ Κρουζ ενώ θ’ ακολουθήσουν πολλά δυνατά φιλμ. Αναμένεται και η έξοδος στα θερινά του φιλμ «Η Χαμένη κόρη» σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μάγκι Τζίλενχαλ που έκανε γυρίσματα και στις Σπέτσες, με την Ολίβια Κόλμαν που ήταν και υποψήφια για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου φέτος.