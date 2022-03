Κυκλοφορεί «Ο Πόλεμος του Κάλιμπαν», 2ο βιβλίο της βραβευμένης σειράς επιστημονικής φαντασίας «The Expanse»

Από τις Εκδόσεις Anubis κυκλοφορεί το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Ο Πόλεμος του Κάλιμπαν», το δεύτερο βιβλίο της βραβευμένης σειράς «The Expanse» του James S.A. Corey, που ενέπνευσε την κορυφαία τηλεοπτική σειρά του είδους του science fiction των τελευταίων ετών.

Ο αποικισμός και η βιομηχανοποίηση των αστεροειδών του ηλιακού συστήματος έχει προκαλέσει πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές εντάσεις. Όμως η ανακάλυψη του πρωτομορίου -ενός αρχαίου εξωγήινου βιοτεχνολογικού όπλου- έφερε τις πλανητικές δυνάμεις στα πρόθυρα του πολέμου.

Στον Γανυμήδη, τον τροφοδοτικό σταθμό των εξωτερικών πλανητών, μια Αρειανή πεζοναύτης παρακολουθεί τη διμοιρία της να σφαγιάζεται από έναν τερατώδη υπερ-στρατιώτη. Στη Γη, μια πολιτικός των ανώτερων κλιμακίων πασχίζει να αποτρέψει την αναζωπύρωση ενός διαπλανητικού πολέμου. Και στην Αφροδίτη, το εξωγήινο πρωτομόριο έχει πάρει τα ηνία, φέρνοντας φοβερές και αμφίβολες αλλαγές και απειλώντας να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα.

Στην απέραντη ερημιά του διαστήματος, ο Τζέιμς Χόλντεν και το πλήρωμα του Ροσινάντε φροντίζουν για τη διατήρηση της ειρήνης στη Συμμαχία των Εξωτερικών Πλανητών. Όταν αποφασίζουν να βοηθήσουν έναν επιστήμονα να ψάξει στον ισοπεδωμένο Γανυμήδη για το αγνοούμενο παιδί του, το μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται από το εάν ένα μοναχικό πλοίο θα μπορέσει να αποτρέψει μια εξωγήινη εισβολή που μπορεί να έχει ήδη αρχίσει.

H σειρά βιβλίων «The Expanse» έχει κερδίσει βραβεία Hugo, Locus και Dragon, ενώ όλα τα βιβλία της σειράς έφτασαν στις πρώτες θέσεις ψηφοφορίας στα Goodreads Choice Awards, τα βραβεία αναγνωστών της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Αποτελεί μια από τις πλέον επιτυχημένες σειρές επιστημονικής φαντασίας με 9 βιβλία, 7 διηγήματα και πάνω από 15.000.000 πωληθέντα αντίτυπα.

*Mέσα στο 2022 θα κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο της σειράς που θα συλλέγει σε έναν τόμο όλα τα διηγήματα που μέχρι σήμερα είναι διαθέσιμα μόνο σε e-books ή audio books. Θα έχει τίτλο Memory’s Legion.

Η τηλεοπτική σειρά «The Expanse» που μεταδόθηκε αρχικά από τα SyFy και Netflix και πιο πρόσφατα από το Amazon Prime, θεωρείται μία από τις καλύτερες σειρές ΕΦ του 21ου αιώνα. Ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022, ύστερα από 6 σαιζόν και 62 επεισόδια, μεταφέροντας στις τηλεοπτικές οθόνες τα έξι πρώτα βιβλία της σειράς.

Το όνομα James S.A. Corey είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς Daniel Abraham και Ty Franck. To συγγραφικό τους όνομα αποτελείται από τα μεσαία ονόματα των δύο δημιουργών (πρώτη και τελευταία λέξη), μαζί με τα τα αρχικά του ονόματος της κόρης του Abraham.

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Αυτό το καθηλωτικό βιβλίο θα κάνει τους αναγνώστες να ανυπομονούν για τη συνέχεια.» – Publishers Weekly

«Ένα άξιο σίκουελ του Ο Λεβιάθαν Ξυπνά. Οι πειστικοί χαρακτήρες και η πλοκή που συνδυάζει πολιτική ίντριγκα και στρατιωτική ΕΦ δημιουργούν μια αξιομνημόνευτη ιστορία.» – Library Journal

«Αυτό το βιβλίο είναι ακόμα καλύτερο από το πρώτο της σειράς. Είναι παλιά καλή space opera, το είδος της ΕΦ το οποίο λατρεύω, ένα βιβλίο που πραγματικά σε απορροφά, σε ένα ολοζώντανο και ευφάνταστο ηλιακό σύστημα… γραμμένο με εξαιρετική ποιότητα.» – George R.R. Martin

Η μετάφραση είναι του Βασιλείου Αθανασόπουλου.

Τίτλος Πρωτοτύπου: Caliban’s War

Σειρά: The Expanse, Βιβλίο 2

Κατηγορία: Επιστημονική Φαντασία, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία

Το βιβλίο αυτό των 704 σελίδων κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία, και της Πάτρας.

*Οι συγγραφείς Daniel Abraham και Ty Franck (πρώην προσωπικός βοηθός του George R.R. Martin), της σειράς βιβλίων επιστημονικής φαντασίας The Expanse ξεκίνησαν τη συνεργασία τους το 2011 με το «Ο Λεβιάθαν Ξυπνά», πρώτο μυθιστόρημα της σειράς The Expanse.

Το 2012 το βιβλίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Hugo και Locus Καλύτερου Μυθιστορήματος & το 2014 το τρίτο βιβλίο της σειράς (Abaddon’s Gate, 2013) τιμήθηκε με το βραβείο Locus Καλύτερου Μυθιστορήματος Επιστημονικής Φαντασίας.

Η σειρά βιβλίων The Expanse ήταν υποψήφια για βραβείο Hugo Καλύτερης Σειράς το 2017 και τελικά το κέρδισε το 2020. Στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις κυκλοφορίες των βιβλίων γράφτηκαν οκτώ διηγήματα και νουβέλες, που εμπλουτίζουν την ιστορία των μυθιστορημάτων.

Οι συγγραφείς έχουν γράψει επίσης ένα μυθιστόρημα Star Wars, με τίτλο Honor Among Thieves (2014), κι ένα διήγημα που δεν ανήκει στον κόσμο του The Expanse, το οποίο συμπεριλήφθηκε σε μια ανθολογία που επιμελήθηκε ο George R.R. Martin του "Game of Thrones".