«Λουξάροντας» 70 χρόνια στην κορυφή

Η επίσημη αγαπημένη των Πατρών που κατακτά τις αγορές του κόσμου, «λουξάρει» 70 χρόνια παράδοσης και ιστορίας, σε μια διαδρομή γεμάτη από τη γεύση της επιτυχίας η οποία μόνο τυχαία δεν προέκυψε. Η πορεία από τη μικρή βιοτεχνία της οδού Παντοκράτορος μέχρι την κορυφή, ήταν απόρροια επαγγελματισμού, στοχοπροσήλωσης και επιμονής στην ποιότητα.

Η οικογένεια Μαρλαφέκα κινήθηκε με βάση αυτόν τον γνώμονα χωρίς ποτέ να «λουξοδρομήσει» και ανταμείβεται για την επιλογή της από τα εκατομμύρια των καταναλωτών που την προκρίνουν ως πρώτη επιλογή αποτελώντας την κινητήριο δύναμη για το άνοιγμα νέων αγορών και νέων οριζόντων.

Στα μεγάλα «τρόπαια» της εταιρείας η οποία έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα στην κατηγορία της, φιγουράρει το ράλι που κατάφερε να κάνει ακόμη και μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Την ώρα που άλλες εγχώριες επιχειρήσεις προσπαθούσαν απλώς να επιβιώσουν, η Λουξ των Πατρών διέγραφε τροχιά ανάπτυξης εκτοξεύοντας τη θέση της στην αγορά και εδραιώνοντας την μεγάλη επιρροή της ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του κλάδου των αναψυκτικών και των χυμών και μια από τις πιο υγιείς και ισχυρές επιχειρήσεις της Ελλάδας, συναγωνιζόμενη και ξεπερνώντας «μεγαθήρια» του τομέα της.

Μεγάλος κύκλος εργασιών, μεγάλες επενδύσεις με ίδια κεφάλαια αλλά και πολλές θέσεις εργασίας, είναι το τρίπτυχο της συνεισφοράς της Λουξ στην οικονομία της χώρας λειτουργώντας ως ένας εκ των πυλώνων για το επιχειρούμενο οικονομικό restart μετά την περιπέτεια της κρίσης.

Η αφετηρία της διαδρομής

Αφετηρία αυτής της πορείας ήταν το έτος 1950 όταν ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας άρχισε σε έναν μικρό χώρο στην οδό Παντοκράτορος να δημιουργεί τα δικά του αναψυκτικά με το όνομα «λουξ». Ήταν η εποχή που οι Πατρινοί έδωσαν την πρώτη ψήφο εμπιστοσύνης στις πορτοκαλάδες, τις λεμονάδες και τις γκαζόζες του βάζοντάς τες στο «λεξιλόγιο» των επιλογών τους. Η ανοδική πορεία που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια αλλά και η άφιξη των πολυεθνικών στην Ελλάδα υπέδειξαν την ανάγκη της μετεγκατάστασης και του εκσυγχρονισμού.

Ο ιδρυτής της Λουξ επέλεξε τότε την περιοχή του Κεφαλοβρύσου για να εγκαταστήσει το εργοστάσιό του επενδύοντας στο νερό της περιοχής, το οποίο και αποτελεί μέχρι σήμερα το μεγάλο μυστικό των περίφημων αναψυκτικών της εταιρείας διαφοροποιώντας τα από όλα τα άλλα που κυκλοφορούν στην αγορά. Το εργοστάσιο ολοκληρώθηκε το 1972 σε έκταση 2.500 τμ και εξοπλίστηκε με σύγχρονα μηχανήματα ενώ η επιχείρηση άρχισε σταδιακά να εξαπλώνεται σε γειτονικούς νομούς.

Δεκαεπτά χρόνια μετά, το 1989, ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας αποχωρεί δίνοντας τη σκυτάλη στους τρεις γιους του, τον Ιωάννη, τον Κωνσταντίνο και τον Πλάτωνα οι οποίοι μεγάλωσαν μέσα στο εργοστάσιο και έμαθαν τη δουλειά από τον ιδρυτή πατέρα τους. Είναι το σημείο εκκίνησης για τις γρήγορες πίστες. Το 1997 η Λουξ γίνεται Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία και περνά σε αναπτυξιακές επενδύσεις άνω του 3 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις, που ολοκληρώνονται στις αρχές του 2001 και αποφέρουν τζίρο ύψους 5,6 εκατ. ευρώ το 2002, περιλαμβάνουν καινούργιες γραμμές παραγωγής για P.E.T και γυάλινης συσκευασίας φιάλες, καθώς και σύγχρονες εγκαταστάσεις κέντρου διανομής στεγασμένου χώρου 3.000 τμ. σε ιδιόκτητη έκταση 10.000 τμ. Νέες υψηλών προδιαγραφών συσκευασίες για P.E.T. πλαστικές φιάλες αντικαθιστούν τις παλιές το 2003 με μοτίβο την ανάγλυφη επιφάνεια του φλοιού του πορτοκαλιού.

Το 2005 η Λουξ, συνεργάζεται με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ως Επίσημο Αναψυκτικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και γίνεται επίσημος υποστηρικτής της προσπάθειας της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εθνικής Ανδρών, αλλά και της Εθνικής Ελπίδων. Ένα χρόνο μετά, τα αναψυκτικά της Λουξ επιλέγονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών για να σερβίρονται σε όλο τον κόσμο σε Road shows και Ελληνικά εστιατόρια για την προώθηση των Ελληνικών Γεύσεων ενώ το 2007 είναι από τα πρώτα Ελληνικά προϊόντα και το πρώτο Ελληνικό Αναψυκτικό που παίρνουν έγκριση για να φέρουν οι συσκευασίες τους το σήμα ”Wonderful Greece”.

Την ίδια χρονιά η εταιρεία προχωράει σε αγορά βιομηχανικού κτηρίου 3.700 τμ. κάλυψης σε έκταση 15.000 τμ. στην περιοχή Παλαιά Κουλούρα Αιγίου με στόχο την δημιουργία γραμμών παραγωγής νέων προϊόντων.

Η ανοδική πορεία καταγράφεται στις συνεχείς βραβεύσεις της. Ενδεικτικά το 2009 επιβραβεύεται με το 1ο Βραβείο Επιχειρηματικότητας “Ανάπτυξης & Καινοτομίας Κούρος 2009” από τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας και το 2010 κερδίζει το Βραβείο Effie Awards για την διαφημιστική καμπάνια «Λουξάρω Γεύση» (Adel) στην κατηγορία “Δαβίδ & Γολιάθ”. Την ίδια χρονιά, εντάσσεται στις ”Strongest Companies in Greece” της ICAP Group, ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα. Το 2014 αναλαμβάνει “Υποστηρικτής της Ελληνικής Προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ“ και τα προϊόντα της αποτελούν το επίσημο αναψυκτικό της Ελληνικής Προεδρίας. Τον Μάιο του 2016 βραβεύεται ως ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά brands στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, στην εκδήλωση διάκρισης ιστορικών επιχειρήσεων της ιταλικής TUTTOFOOD, στη Monza της Ιταλίας.

Την ίδια χρονιά διακρίνεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων European Business Awards ως Public National Champion, ανάμεσα σε 36 ελληνικές επιχειρήσεις. Από το 2011 μέχρι σήμερα οι διακρίσεις πέφτουν βροχή με τη Λουξ να κερδίζει το ένα βραβείο μετά το άλλο ως μια από τις πιο οικονομικά ισχυρές εταιρίες στην χώρα. Το 2019, μεταξύ άλλων διακρίσεων, βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυμία στην Ελλάδα στον ιστορικό διαγωνισμό των Superbrands Corporate Greece 2018-2019.

Το 2020 ξεχώρισε ως «Επιχείρηση και Παράδοση» στα ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΒΕΑ 2020 με τις ελληνικές εταιρίες που έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία ενώ διακρίθηκε ως Αιωνόβιο Brand για τα 70 χρόνια ιστορίας και παράδοσης στο πλαίσιο του 20ου ετήσιου Συνεδρίου Marketing & Πωλήσεων, λαμβάνοντας Χρυσό Μετάλλιο. Στην εκκίνηση του 2021, η εταιρία απέσπασε το βραβείο “Export Leaders Awards” για τις επιδόσεις της στον τομέα της εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο των Commerce and Industry Awards 2021 διακρίθηκε ως βασικός προμηθευτής των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Επίσης απέσπασε την τιμητική διάκριση του «Greek Business Champion της Δεκαετίας», ως μια επιχείρηση που πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών της προ φόρων πάνω από 50% συγκρίνοντας την οικονομική χρήση του 2010 με εκείνη του 2019, στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας». Πολύ πρόσφατα απέσπασε διπλή διάκριση στα Supermarket Awards 2021 κατακτώντας το Gold βραβείο ως «Παραδοσιακή Ελληνική Επιχείρηση» και το Bronze στην κατηγορία “Marketing & Επικοινωνία (Food)” για την επετειακή καμπάνια των 70 χρόνων.

Η εταιρεία σήμερα

Σήμερα, η Λουξ, ως ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο αναψυκτικών και χυμών, επαναπροσδιορίζει τις προοπτικές του ελληνικού αναψυκτικού κατέχοντας σταθερά την 2η θέση στην αγορά στο σύνολο των αναψυκτικών και ηγετική θέση στα αναψυκτικά με γεύση ανάμεσα σε γνωστές πολυεθνικές. Διευρύνοντας τις δραστηριότητές της, πρόσφατα ολοκλήρωσε την αγορά του 42,34% των μετοχών της εταιρείας Εμφιάλωσης νερού Δίρφυς ΑΕ, που σηματοδοτεί μια στοχευμένη επένδυση της Λουξ στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού.

Ένας επιπρόσθετος λόγος της επιλογής της Λουξ να αποτελέσει στρατηγικό επενδυτή της Δίρφυς, ήταν και η ανάπτυξη που μπορεί να προσφέρει μέσω της υλοποίησης επιχειρηματικών πλάνων που θα βοηθήσουν έμμεσα και την τοπική οικονομία της πολύπαθης περιοχής της Εύβοιας, που υπέφερε από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Η Λουξ διαθέτει τρεις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες μονάδες, σε συνολική έκταση 33.000 τ.μ., για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της στο Κεφαλόβρυσο και την καθετοποιημένη παραγωγή της συσκευασίας P.E.T. στο Αίγιο. Από το 2008 συνεργάζεται με κέντρα logistics στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και από το 2016 στη Θεσσαλονίκη. Απασχολεί 120 άμεσους και έμμεσους εργαζομένους.

Επενδύει σταθερά σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προκειμένου τα αναψυκτικά και τα τσάι της να παράγονται με τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα και με τις πιο προηγμένες διεθνείς μεθόδους ποιοτικού ελέγχου, υγιεινής και συσκευασίας. Στην Ελλάδα διαθέτει 75.000 σημεία πώλησης και δίκτυο 500 και πλέον αντιπροσώπων. Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει 20 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, κάνοντας χρήση αποκλειστικά δικών της κεφαλαίων, με πρόσφατη την επένδυση 6 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μιας νέας γραμμής ενώ τη διετία 2018-2019 υλοποίησε επιπλέον ένα νέο επενδυτικό πλάνο ύψους 2 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Στα άμεσα σχέδια είναι η δημιουργία νέων γεύσεων στις σειρές αναψυκτικών οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας. Εξάγει προϊόντα σε 26 χώρες, (ΗΠΑ, Καναδά, Παναμά, Αυστραλία, Ν. Κορέα, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Αυστρία, Κύπρο, Πορτογαλία, Αλβανία, Σερβία, Ν. Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ντουμπάι, Ρωσία, Νότια Αφρική, Σιγκαπούρη, Ισπανία) ενώ προσανατολίζει το ενδιαφέρον της και προς την αγορά των Σκανδιναβικών χωρών. Τα προϊόντα Η επιχείρηση παράγει μια μεγάλη γκάμα αναψυκτικών σε γεύσεις Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα, Βυσσινάδα, Λoυξ Mix, Σόδα, Γκαζόζα παραδοσιακή, Loux Cola και Tonic, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες της αγοράς.

Το 2008 έβγαλε στην αγορά χυμούς που περιέχουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα ελληνικές πρώτες ύλες και κυκλοφορούν σε τέσσερις γεύσεις: 100 % Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι, Φρουτοποτό Ροδάκινο, Χυμός Νέκταρ Μήλο-πορτοκάλι-καρότο, ένας χυμός πλούσιος σε βιταμίνες B, C και τέλος, ο 100% Φυσικός Χυμός Εxtra-9, ένα μοναδικό κοκτέιλ 9 φρούτων και 7 βιταμινών. Το 2016, η Λουξ εισήλθε στην αγορά των ολιγιθερμιδικών αναψυκτικών, με τη νέα καινοτόμα σειρά λουξ plus 'n light με 0% ζάχαρη, 100% φυσικά γλυκαντικά, υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C στην πορτοκαλάδα και στη λεμονάδα και 60% λιγότερες θερμίδες.

Τα λουξ plus 'n light είναι τα πρώτα και μοναδικά αναψυκτικά στην ελληνική αγορά που περιέχουν μόνο φυσικά γλυκαντικά εισάγοντας μια ουσιαστική ανατροπή και μια καινοτομία σε διεθνές επίπεδο στην αγορά των ολιγοθερμιδικών προϊόντων. Πρόσφατα, η εταιρεία κυκλοφόρησε και τα λουξ plus ’n light tea, σε γεύσεις μαύρο τσάι με λεμόνι, μαύρο τσάι με ροδάκινο και πράσινο τσάι με κόκκινα φρούτα.

Η Λουξ της προσφοράς

Η Λουξ αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, μίας κοινότητας εξωστρεφών, παραγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής Έδρας, Ιδιοκτησίας και Παραγωγής τα μέλη της οποίας αντιμετωπίζουν τη χώρα σαν βάση των εγχωρίων και διεθνών δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στηρίζει ενέργειες που προάγουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την υγεία και τις ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Συμβάλλει στο έργο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών προσφέροντας γεύματα αγάπης, όπως και στο έργο πολυάριθμων εθελοντικών οργανώσεων.

Στις πρόσφατες δράσεις συγκαταλέγονται η υποστήριξη της Καμπάνιας Ένα στα Πέντε για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, η συνεισφορά στο Δήμο Αθηναίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για αιμοδοσίες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και η συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών του «Χαμόγελου του Παιδιού». Η εταιρεία δημιούργησε επίσης μια πρωτότυπη, δωρεάν εφαρμογή για κινητά τη Loux plai-plai, μέσω της οποίας προσέφερε με κάθε download 1 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η Πατρινή εταιρεία πορεύεται πανίσχυρη προς το μέλλον με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ενισχύοντας συνεχώς την επιχειρηματική της εξωστρέφεια μέσω της διερεύνησης και του ανοίγματος νέων αγορών, ενισχύοντας τις εμπορικές της συνεργασίες και έχοντας μόνο έναν προορισμό: την κορυφή.

loux.gr