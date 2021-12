Το "Μπλε Βελούδο" στην Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας

Το φιλμ "Μπλε Βελούδο" προβάλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πατρών τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου στην Odeon Veso Mare

· Σκηνοθεσία - Σενάριο: Ντέιβιντ Λιντς

· Ηθοποιοί: Κάιλ ΜακΛάχλαν, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Ντένις Χόπερ, Λόρα Ντερν, Ντιν Στόκγουελ.

· Φωτογραφία: Φρέντρικ Ελμς

· Μοντάζ: Ντουέιν Ντάναμ

· Μουσική: Άντζελο Μπανταλαμέντι

· Χώρα: Η.Π.Α. (Έγχρωμη)

· Διάρκεια: 120΄

Πρώτη προβολή: 7.00 μμ.

Δεύτερη προβολή: 9.30 μμ.



Διακρίσεις: 18 Βραβεία και 18 Υποψηφιότητες

Academy Awards, USA 1987, Υποψήφιο για Όσκαρ Σκηνοθεσίας

Avoriaz Fantastic Film Festival 1987 , Μέγα Βραβείο στον David Lynch.

Boston Society of Film Critics Awards 1987, 4 Βραβεία, Καλύτερης ταινίας, Β! Ανδρικού Ρόλου, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας.

Film Independent Spirit Awards 1987, Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού, στην Isabella Rossellini.

Fotogramas de Plata 1987, Βραβείο Καλύτερης ξένης ταινίας

Joseph Plateau Awards 1987, Βραβείο Καλύτερης ξένης ταινίας

Los Angeles Film Critics Association Awards 1986, 2 Βραβεία, Σκηνοθεσίας και Β! Ανδρικού ρόλου

Montréal World Film Festival 1986, Βραβείο Καλύτερου ηθοποιού, στον Dennis Hopper.

National Society of Film Critics Awards, USA 1987, 3 Βαβεία, Καλύτερης ταινίας, Σκηνοθεσίας καιΒ! Ανδρικού ρόλου.

Online Film & Television Association 2009, Βραβείο καλύτερης ταινίας

Sitges - Catalonian International Film Festival 1986, 2 Βραβεία, Καλύτερης ταινίας και Φωτογραφίας.



Το Μπλε Βελούδο είναι η πλέον εμβληματική και cult ταινία του Ντέιβιντ Λιντς. Πρόκειται για το νεο-νουάρ θρίλερ που καθιέρωσε τον Λιντς ως έναν από τους σημαντικότερους Αμερικάνους σκηνοθέτες του 20ου αιώνα, χαρίζοντάς του παράλληλα τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ σκηνοθεσίας. Το Μπλε Βελούδο, το 2008, επιλέχθηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ως μία από τις καλύτερες ταινίες μυστηρίου που έγιναν ποτέ.

Ο νεαρός Τζέφρι έχει μόλις επιστρέψει σε μια συνηθισμένη ήσυχη πόλη της αμερικανικής επαρχίας για να επισκεφθεί τον άρρωστο πατέρα του, όταν ανακαλύπτει ένα κομμένο ανθρώπινο αυτί σε ένα λιβάδι κοντά στο σπίτι του. Αποφασίζει να ερευνήσει το μυστήριο παράλληλα με την αστυνομία, και μπλέκεται σε μια σειρά αλλόκοτων και επικίνδυνων καταστάσεων, στις οποίες πρωταγωνιστούν ένας ψυχωτικός, σαδιστής εγκληματίας (Ντένις Χόπερ), μία βασανισμένη τραγουδίστρια σε καμπαρέ (Ιζαμπέλα Ροσελίνι) και η σκοτεινή πλευρά του ίδιου του πρώην αφελούς εαυτού του…

Η ειδυλλιακή όψη της ήσυχης, τακτοποιημένης ζωής στην αμερικανική επαρχία γκρεμίζεται, αφού πίσω από τους επιμελώς ασπρισμένους φράχτες κρύβονται η διαστροφή και η παράνοια. Με ακραίο αισθησιασμό και προκλητική βία, με ασαφή όρια ανάμεσα στο οικείο και το απόκοσμο και με τις εκπληκτικές ερμηνείες των Ντένις Χόπερ, Κάιλ Μακ Λάκλαν και Ιζαμπέλα Ροσελίνι, ο θεατής παρασύρεται μαζί με τον ήρωα σε μια τρομακτικά γοητευτική κατάβαση στην σκοτεινή, επικίνδυνη πλευρά της πραγματικότητας αλλά και του ασυνείδητου.

Η μουσική επένδυση του Άντζελο Μπανταλαμέντι είναι ένα ακόμα από τα μεγάλα ατού της ταινίας. Με έμπνευση από το “Blue Velvet” του Μπόμπι Βίντον και την 15η συμφωνία του Σοστακόβιτς, συνδυάζει με έναν αντισυμβατικό τρόπο vintage τραγούδια και ορχηστρική μουσική, για να δημιουργήσει ένα ηχητικό τοπίο που επιτείνει την υποβλητική ατμόσφαιρα της ταινίας. Το soundtrack του Blue Velvet μπήκε μέσα στη λίστα με τα 100 καλύτερα όλων των εποχών από το Entertainment Weekly.

Η ανακάλυψη ενός κομμένου αυτιού οδηγεί τον νεαρό Τζέφρι σε μια έρευνα για μια όμορφη, μυστηριώδη τραγουδίστρια και μια ομάδα εγκληματιών που έχουν απαγάγει το παιδί της.

Ο Λιντς μας προσκαλεί στον γοητευτικό εφιάλτη που κρύβεται πίσω από τη ροζ ευτυχία των αμερικανικών προαστίων και ταυτόχρονα σε μια τολμηρή κατάδυση στην τρομακτική πλευρά του ανθρώπινου ασυνείδητου. Μετά το «Μπλε Βελούδο» τα κινηματογραφικά όνειρα δεν θα ήταν ποτέ ξανά τα ίδια.

Έχοντας δοκιμαστεί στο πειραματικό σινεμά («Eraserhead») αλλά και στην ταινία εποχής («Ο Άνθρωπος Ελέφαντας») και στην περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας («Dune»), ο 40χρονος Ντέιβιντ Λιντς νιώθει πλέον ώριμος να μας συστήσει το προσωπικό κινηματογραφικό σύμπαν του. Αυτό το οποίο θα κατοχυρωθεί κατόπιν ως «λιντσικός εφιάλτης» –και το «Eraserhead» έχει απλώς υπαινιχθεί κάποια από τα μοτίβα του– ξεκινάει λοιπόν εδώ, όταν ο νεαρός Τζέφρι Μπόμοντ ανακαλύπτει σε ένα χωράφι ένα κομμένο ανθρώπινο αφτί. Ο αστυνόμος του ειδυλλιακού Λάμπερτον τον συμβουλεύει να μην αναφέρει σε κανέναν το γεγονός, αλλά η κόρη του πληροφορεί τον Τζέφρι πως η υπόθεση συνδέεται με τη γοητευτική τραγουδίστρια Ντόροθι Βάλενς. Εκείνος θα τη γνωρίσει και θα επιχειρήσει να μπει κρυφά στο σπίτι της, για να εμπλακεί σε ένα σαδομαζοχιστικό ερωτικό παιχνίδι και να συναντήσει τους παρανοϊκούς γκάνγκστερ που έχουν απαγάγει το σύζυγο και το παιδί της.

Το φιλμ νουάρ συναντά τον Λουίς Μπουνιουέλ, τον Άλφρεντ Χίτσκοκ και την (καλά κρυμμένη) παράνοια της αμερικανικής καθημερινότητας των προαστίων σε μια τολμηρή ιστορία ενηλικίωσης γεμάτη σινεφίλ αναφορές! Ευφυής και θαρραλέος, ο Λιντς δεν φοβάται να πατήσει στην παράδοση του γκανγκστερικού θρίλερ, να βυθίσει την πλοκή του σε μια σκοτεινά ονειρική ατμόσφαιρα και να φέρει στην επιφάνεια όλες τις ψυχαναλυτικές και κοινωνικοπολιτικές παραμέτρους του. Με μια αφοπλιστική κίνηση, αυτή του ζουμ της κάμερας μέσα στο κομμένο αφτί, το αμερικανικό όνειρο μετατρέπεται αυθωρεί σε αμερικανικό εφιάλτη, τον οποίο πρέπει κάποιος να ζήσει μέχρι το τέλος, μέχρι το «αμαρτωλό» σεξ και τον «λυτρωτικό» φόνο, για να ξυπνήσει στην ευτυχισμένη(;) ενηλικίωση. Μέσα του δεν υπάρχει καλό και κακό, φυσιολογικό και ανώμαλο, οικείο και παράξενο, με την έντονη αίσθηση μιας βαθιάς, υπαρξιακής απειλής να καραδοκεί σε κάθε γωνία (του κάδρου).

Σημειολογικός θησαυρός και στιλίστικο μάθημα σκηνοθεσίας, το «Μπλε Βελούδο» είναι μια ακατάτακτη, καινοφανής καλλιτεχνική εμπειρία, μετά από την οποία τα κινηματογραφικά όνειρα δεν θα ήταν ποτέ ξανά τα ίδια.

Χρήστος Μήτσης



David Lynch

Ο David Keith Lynch είναι Αμερικανός κινηματογραφιστής, ζωγράφος, visual artist και σεναριογράφος. Το έτος 2019 τιμήθηκε με Τιμητικό Βραβείο της Ακαδημίας, ενώ για τις

σκηνοθεσίες του έχει τιμηθεί με 4 Υποψηφιότητες για Οσκαρ, ενώ έχει πάρει συνολικά 58 βραβεία και 74 υποψηφιότητες. Γεννήθηκε το 1946 στη Missoula, Montana. Έχει παντρευτεί 4 φορές και έχει 4 παιδιά. Θεωρεί ότι οι ταινίες του πρέπει να λειτουργούν συναισθηματικά και ενστικτωδώς, όπου καθένας θα αντιλαμβάνεται με τον δικό του τρόπο. Όπως λέει, η ζωή είναι πολύ περίπλοκη, γιαυτό και οι ταινίες μπορούν και αυτές να είναι περίπλοκες. Ο David Lynch είναι αυθεντικός και η γοητευτική σύγχυση των ταινιών του τον κάνει έναν από τους σπουδαιότερους, ή και τον μόνο, αυθεντικούς σκηνοθέτες. Παρότι οι ταινίες του μπορεί να μην είναι απαραίτητα ρεαλιστικές, είναι όμως πραγματικές με την έννοια ότι η ζωή είναι μια σειρά παράλογων και ανεξήγητων γεγονότων που μικρή σημασία έχουν, είναι όμως αυθεντική.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ (97, 59 μικρού μήκους, δεν αναφέρονται)

