Αυτή είναι η σημαντικότερη ταινία όλων των εποχών σύμφωνα με το Βρετανικό περιοδικό Empire

Πάντα κάθε λίστα με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών προξενεί ποικίλα σχόλια ειδικά για το ποιές ταινίες ενδεχομένως δεν ψηφίστηκαν και δεν προτιμήθηκαν ή βρέθηκαν σε χαμηλή θέση. Το μηνιαίο Βρετανικό κινηματογραφικό περιοδικό Empire που είναι γεγονός πως χρόνια τώρα έχει καθιερώσει τέτοιες λίστες, συγκέντρωσε τις ψήφους των έμπειρων συντακτών και μαζί των πολυάριθμων αναγνωστών του ανά τον κόσμο, για να σχηματίσει τη λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών (the 100 Greatest Movies of all time) και στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας που πήρε αναμενόμενα μεγάλη δημοσιότητα φιγουράρει ο «Άρχοντας των δαχτυλιδιών, η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού» του Πίτερ Τζάκσον που είναι η πρώτη ταινία της περίφημης τριλογίας και βγήκε στις αίθουσες πριν από σχεδόν 20 χρόνια, το 2001.

Η έκπληξη είναι πως η 3η ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, η Επιστροφή του Βασιλιά» πάντα του Πίτερ Τζάκσον που σάρωσε και στα βραβεία Όσκαρ του 2004 με 11 αγαλματίδια είναι πιο κάτω στη λίστα, στην 27η θέση. Όπως γράφει το περιοδικό Αθηνόραμα, ρίχνοντας μια ματιά στις τελικές επιλογές, θα προτείναμε να είστε μετρημένοι στις αντιδράσεις σας. Και αυτό γιατί η εκατοστάδα εμφανίζει διάφορες αντιφάσεις, όπως το ότι οι μη αγγλόφωνες επιλογές μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού ή πως η παλαιότερη ταινία χρονολογείται στο 1941 και είναι ο ασριστουργηματικός «Πολίτης Κέιν» του Όρσον Γουέλς, ο οποίος φιγουράρει στην 40η θέση, πιο πίσω από φιλμ όπως το «Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας» του 2018 που είναι στην 8η.

Όσο για την 100η θέση αυτή καταλαμβάνεται από το βίαιο φιλμ «Reservoir Dogs» του Κουέντιν Ταραντίνο, μία ταινία παραγωγής του 1992 ενώ το «Pulp Fiction» που καθιέρωσε τον Ταραντίνο το 1994, είναι μέσα στην 10άδα, στην 7η θέση.

Οι δέκα πρώτες θέσεις έχουν με αντίστροφη μέτρηση ως ακολούθως:

10. Τα Καλά Παιδιά (Μάρτιν Σκορσέζε, 1989)

9. Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού (Στίβεν Σπίλμπεργκ, 1981)

8. Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας (Άντονι & Τζο Ρούσο, 2018)

7. Pulp Fiction (Κουέντιν Ταραντίνο, 1994)

6. Τα Σαγόνια του Καρχαρία (Στίβεν Σπίλμπεργκ, 1975)

5. Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ (Φρανκ Ντάραμποντ, 1994)

4. Ο Σκοτεινός Ιππότης (Κρίστοφερ Νόλαν, 2008)

3. Ο Νονός (Φράνσις Φορντ Κόπολα, 1972)

2. Ο Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο 5 – Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται (Έρβιν Κέρσνερ, 1980)

1. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού (Πίτερ Τζάκσον, 2001).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και την ανάρτηση του empireonline.com

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ