Η βραβευμένη τριλογία «Paths of Darkness» από τον κόσμο των Forgotten Realms ξανασυστήνεται

Οι περιπέτειες του Drizzt Do'Urden, του δημοφιλέστερου ήρωα των Forgotten Realms, συνεχίζονται με την επανακυκλοφορία με νέα εξώφυλλα της βραβευμένης τριλογίας «Paths of Darkness» από τις εκδόσεις Anubis. Με τίτλους «Η Σιωπηλή Λεπίδα», «Η Ραχοκοκαλιά του Κόσμου» και «Η Θάλασσα των Σπαθιών», τα μυθιστορήματα αποτελούν αντίστοιχα τα βιβλία 11-13 της σειράς «The Legend of Drizzt» του R.A. Salvatore.

Τα βιβλία της σειράς Paths of Darkness αξίζει να σημειωθεί πως έχουν κερδίσει Βραβείο Origins για το Καλύτερο Game-Related μυθιστόρημα.

Από τις Εκδόσεις Anubis κυκλοφορούν ήδη με νέα εξώφυλλα τα βιβλία των τριλογιών «The Dark Elf Trilogy» και «The Icewind Dale Trilogy», όπως και της τετραλογίας «Legacy of the Drow» που αποτελούν τα 10 πρώτα βιβλία της σειράς με γενικό τίτλο «The Legend of Drizzt» για τους λάτρεις του είδους.

Το ταξίδι των Εκδόσεων Anubis στο βασίλειο φαντασίας των Forgotten Realms θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα κυκλοφορήσει ένας νέος τίτλος από τον κόσμο των Forgotten Realms, «Η Νύχτα του Κυνηγού», πρώτο βιβλίο της τριλογίας «The Companions Codex», ενώ τους πρώτους μήνες του 2022 θα κυκλοφορήσουν με νέα εξώφυλλα οι τριλογίες «The Sellwords» και «The Hunter’s Blades», όλα από την πένα του πολυδιαβασμένου R.A. Salvatore.

Τα βιβλία των Forgotten Realms έχουν πουλήσει 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και 200.000 αντίτυπα στη χώρα μας.

«Η Σιωπηλή Λεπίδα»

Το πρώτο βιβλίο της σειράς Paths of Darkness

Ο Γούλφγκαρ επιστρέφει από την Άβυσσο για να ανακαλύψει ότι υπάρχουν δαίμονες που κανένα σφυρί δεν μπορεί να συντρίψει. Ο Εντρεράι έχει χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιό του για να τεμαχίσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία στα σοκάκια της Κάλιμπορτ, καθώς αναζητά το κεφάλι του παλαιότερου εχθρού του. Και ο Ντριτζτ μαθαίνει ότι δεν αιμορραγούν όλες οι πληγές - ούτε σκοτώνουν όλες οι λεπίδες…

Έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων αναγνωστών παγκοσμίως, τα βιβλία του συναρπαστικού κόσμου φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Drizzt Do’Urden επανεκδίδονται στην πιο επίκαιρη μορφή τους!

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Μετάφραση: Σωτήρης Αγάπιος.

«Η Ραχοκοκαλιά του Κόσμου»

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς Paths of Darkness

Ο βάρβαρος Γούλφγκαρ έχει χαράξει ένα επικίνδυνο μονοπάτι αναζητώντας τη λύτρωση, όταν ένας παλιός του φίλος τον συναντά απρόσμενα στη Λουσκάνη. Η πορεία του Γούλφγκαρ είναι μοναχική και περνά μέσα από τις ανεμοδαρμένες κορυφές της Ραχοκοκαλιάς του Κόσμου. Εκείνος όμως θα επιμείνει, γιατί στο τέλος τον περιμένει το πιο πολύτιμο έπαθλο: η ζωή που νόμιζε πως είχε χάσει για πάντα.

Με εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, τώρα οι ιστορίες με ήρωα τον Drizzt Do’Urden ακολουθούν χρονολογικά τις περιπέτειες του διάσημου νταρκ ελφ και κυκλοφορούν ξανά με νέο εξώφυλλο!

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Μετάφραση: Βίκη Σαρμπάνη.

«Η Θάλασσα των Σπαθιών»

Το τρίτο βιβλίο της σειράς Paths of Darkness

Όταν ο Ντριτζτ ανακαλύπτει το σημάδι του τρομερού πολεμικού σφυριού, του Έτζις-φανγκ, στον ώμο μιας επικίνδυνης παράνομης, αρχίζει να φοβάται για την ασφάλεια του Γούλφγκαρ. Ετσι, ο νταρκ ελφ και οι σύντροφοί του ξεκινούν αποφασισμένοι πλέον να βρουν τον βάρβαρο, συνθέτοντας ένα ένα τα κομμάτια του μωσαϊκού της ζωής του φίλου τους. Και ενώ οι φίλοι του τον αναζητούν, ο Γούλφγκαρ ταξιδεύει με τον πλοίαρχο Ντιούντερμοντ στα ίχνη του κλεμμένου Έτζις-φανγκ, που τώρα βρίσκεται στα χέρια της τρομερής πειρατίνας Σίλα Κρι. Όμως αυτή δε φαίνεται διατεθειμένη να πέσει στα δίχτυα τους... Η τριλογία ολοκληρώνεται με τους Συντρόφους της Μίθριλ Χολ να βρίσκονται ξανά μαζί για πρώτη φορά από την εποχή της "Σιωπηλής Λεπίδας", έτοιμοι για νέες περιπέτειες.

Έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων αναγνωστών παγκοσμίως, τα βιβλία του συναρπαστικού κόσμου φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Drizzt Do’Urden επανεκδίδονται στην πιο επίκαιρη μορφή τους!

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Μετάφραση: Σωτήρης Αγάπιος

Σειρές: Paths of Darkness, Βιβλίο 3 / The Legend of Drizzt, Βιβλίο 13

Πρωτότυπος Τίτλος: Sea of Swords

Έγραψαν για τα βιβλία της τριλογίας «Paths of Darkness»:

«Ο Salvatore παραμένει ένας σπουδαίος fantasy συγγραφέας» – RPGnet

«Μια γρήγορη περιπέτεια φαντασίας» – Publishers Weekly

