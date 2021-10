Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από τις 7 έως και τις 13 Οκτωβρίου 2021

Αίθουσα 8 στις 20.30

"Ο Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των 10 Δαχτυλιδιών"

Σενάριο και σκηνοθεσία: ΝΤΕΣΤΙΝ ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΡΙΤΟΝ.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Simu Liu, Awkwafina, Τόνι Λιούνγκ, Φάλα Τσεν, Μισέλ Γέο, Μπενεντίκτ Γουόνγκ.

Διάρκεια: 132 λεπτά.

Είδος ταινίας: Περιπέτεια φαντασίας.

Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ & ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Καταλληλότητα ταινίας: Κατάλληλη για άνω των 12 ετών.

Ο «Shang-Chi και ο Θρύλος τον Δέκα Δαχτυλιδιών» (SHANG -CHI & THE LEGEND OF THE TEN RINGS) είναι μια νέα ταινία υπερηρώων, βασισμένη στον ομώνυμο υπερήρωα της Marvel, Shang-Chi. Είναι η εικοστή πέμπτη ταινία του Marvel Cinematic Universe και η δεύτερη ταινία της Τέταρτης Φάσης. Η ιστορία θα επικεντρωθεί στον Shang-Chi, των «Μάστερ του Κουνγκ-Φου», τον οποίο υποδύεται ο ηθοποιός Simu Liu. Ο Shang-Chi είναι ο καλύτερος μαχητής στο σύμπαν της Marvel, ο οποίος επιστρέφει σε έναν κόσμο διαφορετικό από ότι τον άφησε, γεμάτο θάνατο και καταστροφή. Τα μυστικά του παρελθόντος του θα αποκαλυφθούν και θα αλλάξουν τη ζωή του για πάντα.

Η νέα αυτή ταινία της Μάρβελ έχει γνωρίσει σημαντική εμπορική επιτυχία με τις διεθνείς εισπράξεις να έχουν ήδη φτάσει τα 388,5 εκατ. δολάρια από τις 3 Σεπτεμβρίου που προβάλλεται.

Διανομή: Feelgood.