Το online κατάστημα μόδας ABOUT YOU, γιόρτασε το ξεκίνημά του στην Ελλάδα - Δείτε ΦΩΤΟ

Το ΑBOUT YOU ήρθε και στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, "το ABOUT YOU αποτελεί το πιο inspiring και προσωποποιημένο fashion online shop στην Ευρώπη και συνεχίζει την επιτυχημένη επέκτασή του, λανσάροντας το νέο fashion online shop aboutyou.gr στις 28 Σεπτεμβρίου 2021. Στον παρελθόν, το ABOUT YOU έχει αποδείξει τη μοναδική του προσέγγιση όσον αφορά το shopping experience ύστερα από τα ποικίλα λανσαρίσματα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, καταφέρνοντας σήμερα να είναι διαθέσιμο σε 24 αγορές.

Τη πρωτότυπη έναρξη συμπλήρωσε μοναδικά η τεράστια καμπάνια marketing και φυσικά ένα άκρως εντυπωσιακό launch event στην Αθήνα την προηγούμενη ημέρα, στο οποίο παρευρέθηκαν πληθώρα celebrities, fashion experts, διάσημοι influencers και δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι πιο influential προσωπικότητες όπως η Ελένη Φουρέιρα ,η Genevieve Majari, ο Γιώργος Καράβας, η Ισμήνη Παπαβλασσοπούλου, ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Χριστίνα Μπόμπα, ο Σάκης Τανιμανίδης, η Αθηνα Οικονομάκου, η Κατερίνα Καινούριου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Ευγενία Σαμαρά και πολλοί άλλοι.

Στο εντυπωσιακό launch event στην Ελλάδα, τα βλέμματα όλων στράφηκαν στη “big-bang” στιγμή της marketing καμπάνιας του brand η οποία χωριζόταν σε τρεις εντυπωσιακές φάσεις. Περισσότεροι από 200 social celebrities, media stars, ειδικοί του χώρου και δημοσιογράφοι γιόρτασαν την πολυαναμενόμενη στιγμή έναρξης του website στην ελληνική αγορά. Έπειτα από τη πρώτη φάση του teaser, όπου η αγωνία κυρίευσε το κοινό, η φάση του launch έκανε γνωστή σε όλους τη μοναδική ταυτότητα του ABOUT YOU, μέσα από out-of-home καμπάνιες, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots. Στη συνέχεια, η τρίτη φάση θα έχει επίκεντρο το προϊόν και το περιεχόμενο, σηματοδοτώντας το τέλος της επιτυχημένης καμπάνιας ενώ μία πληθώρα ενεργειών με αποκλειστικές discount καμπάνιες, που θα λάβουν μέρος τις επόμενες εβδομάδες, έχουν στόχο την αύξηση του brand awareness.

Το ABOUT YOU, αποτελεί το No1 online προορισμό όπου ο καταναλωτής μπορεί να αντλήσει έμπνευσή και να ανακαλύψει προϊόντα αλλά και αμέτρητες εναλλακτικές που να ταιριάζουν απόλυτα στο style του. Πιο συγκεκριμένα, το fashion online shop καταφέρνει να δώσει μία μοναδική ψηφιακή προσέγγιση στο παραδοσιακό window-shopping και πλέον είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα. H προσέγγιση του website όσον αφορά τη μόδα έχει ήδη γνωρίσει επιτυχία σε 23 άλλες αγορές ενώ τα επεκτατικά πλάνα συνεχίζονται. Το ABOUT YOU παίζει σημαντικό ρόλο στην αγορά, προσφέροντας 100.000 προϊόντα από περισσότερα από 1.000 διαφορετικά brands, πολλά από τα οποία θα είναι διαθέσιμα για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά.



«Για εμάς η ελληνική αγορά έχει τεράστια δυναμική. Αναμένουμε να αναπτυχθούμε αρκετά γρήγορα και έχουμε στόχο ηγετική θέση στην αγορά. Ανυπομονούμε να μαγέψουμε τους Έλληνες με την πλατφόρμα μας καθώς και με την πληθώρα υπηρεσιών που προσφέρουμε. Η μοναδική προσέγγιση του website, η προσωποποιημένη shopping εμπειρία, η ευρεία γκάμα των προϊόντων, τα δωρεάν μεταφορικά και οι δωρεάν επιστροφές σίγουρα θα εκπλήξουν το καταναλωτικό κοινό» αναφέρει ο συνιδρυτής και CEO της ABOUT YOU.



Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως ο καταναλωτής μπορεί να έχει πρόσβαση στο website από οποιαδήποτε συσκευή: υπολογιστή, tablet, κινητό και φυσικά από την βραβευμένη εφαρμογή ABOUT YOU. Ειδικότερα, αυτό που κάνει τη shopping εμπειρία του καταναλωτή ακόμη πιο μοναδική είναι το γεγονός πως οι αγορές μέσα από το site δεν είναι μόνο διασκεδαστικές αλλά και απόλυτα ασφαλείς. Όλες οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με δωρεάν μεταφορικά και η διαδικασία της πληρωμής μπορεί να γίνει με ποικίλες μεθόδους. Παράλληλα, οι καταναλωτές που επιθυμούν να επιστρέψουν προϊόντα, μπορούν να προβούν στην ενέργεια αυτή χωρίς επιπλέον κόστος, έχοντας πρώτα τη δυνατότητα να τα δοκιμάσουν στο σπίτι.

Disclaimer: Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά του Covid-19, καθώς όλοι οι παρευρισκόμενοι (καλεσμένοι και προσωπικό) υποβλήθηκαν σε υποχρεωτικά rapid tests και υπέδειξαν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους πριν την είσοδό τους στο χώρο.



ABOUT YOU

Το fashion online shop ABOUT YOU προσδίδει ψηφιακή μορφή στον παραδοσιακό τρόπο shopping, δημιουργώντας μία μοναδική και προσωποποιημένη εμπειρία στους χρήστες με πρόσβαση από το κινητό. Στην ABOUT YOU επίκεντρο αποτελούν οι πελάτες που θέλουν να εκφράζονται ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο μέσα από τη μόδα. Στο website aboutyou.com καθώς και στην εφαρμογή ABOUT YOU app, οι καταναλωτές μπορούν να έρθουν σε επαφή με μία ευέλικτη προσέγγιση και πάνω από 100.000 προϊόντα από 1.000 διαφορετικά brands. Με περισσότερους από 30 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς μοναδικούς επισκέπτες το ABOUT YOU είναι μία από τις μεγαλύτερες fashion και lifestyle πλατφόρμες στην Ευρώπη. Τέλος, το brand διαθέτει την ABOUT YOU Commerce Suite και προσφέρει τη δική του e-commerce υποδομή, ως πιστοποιημένο προϊόν.